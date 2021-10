Motorola Moto E40 een goedkope telefoon met grote batterij De Moto E40 is de nieuwste budget telefoon van Motorola. Een Android 11 smartphone met 6,5” display, een 48MP triple-camera en een grote accu.

Toon pagina inhoud

Motorola heeft twee nieuwe budget telefoons aangekondigd binnen de E-serie. Het gaat om de Motorola Moto E30 en de Moto E40 , waarvan alleen laatstgenoemde in Nederland wordt uitgebracht. De Motorola E40 zal vanaf eind oktober verkrijgbaar zijn voor een verkoop adviesprijs van €150. Het toestel is een stuk geavanceerder dan de Moto E20, die eveneens vanaf oktober verkrijgbaar zal zijn in Nederland – voor €100.

De Motorola E40 is uitgerust met een 6,5-inch LCD display met een HD+ resolutie en een 90Hz refresh-rate. Dankzij de hoge verversingssnelheid van het scherm zien bewegende beelden er veel vloeiender uit. Ook tijdens het scrollen komt een hoge refresh-rate goed van pas. Er is een gaatje gemaakt in het scherm voor de selfie-camera, deze biedt een 8 megapixel resolutie (f/2.0).

Motorola Moto E40 met triple camera

Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptesensor. Laatstgenoemde maakt het mogelijk om foto’s met een bokeh effect te maken – waarbij de achtergrond vervaagd wordt, waardoor het onderwerp er mooier uitspringt. Ook de vingerafdruksensor is op de achterzijde van het toestel te vinden.

De Motorola E40 wordt aangedreven door een Unisoc T700 SoC met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Er is tevens een microSD geheugenkaartslot beschikbaar, om het geheugen uit te kunnen breiden. De telefoon draait op het Android 11 besturingssysteem. Op de zijkant van het toestel is tevens een knop aangebracht om de Google Assistent te activeren.

Verder beschikt deze nieuwe Motorola telefoon over een enkele speaker, Bluetooth 5.0 en WiFi support. De Moto E40 wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Doordat het een relatief grote accu betreft zal de telefoon bij gemiddeld gebruik zo’n 2 dagen meegaan, alvorens deze aan de lader gelegd dient te worden.

Opladen gaat via de USB-C aansluiting aan de onderzijde. De snelheid waarmee je de telefoon kunt opladen is beperkt, de E40 biedt ondersteuning voor een maximaal laadvermogen van 10 Watt. Door het toestel ’s nachts aan de oplader te leggen zal je overigens weinig last hebben van de lage laadsnelheid. Standaard wordt er een 10W oplader meegeleverd.

Vanaf eind oktober zal de Motorola Moto E40 verkrijgbaar zijn in Nederland. Voor een simlockvrij los toestel is de prijs vastgesteld op €150. Je kunt de smartphone kopen in de kleuren Carbon Gray en Pink Clay. Daarnaast zal dit model ook worden aangeboden in combinatie met een abonnement. Zodoende kun je korting krijgen op de toestelprijs.