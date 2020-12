Apple iPhone 12 Pro Steve Jobs Limited Edition Caviar brengt een drietal Limited Edition smartphone modellen uit van de iPhone 12 Pro en Pro Max. Gewijd aan Steve Jobs en de 10-jaar oude Apple iPhone 4.

Toon pagina inhoud

Het Russische Caviar, bekend om haar exclusieve Limited Edition smartphones, die veelal worden gebaseerd op de nieuwste iPhone modellen heeft opnieuw een bijzondere collectie geïntroduceerd. Ditmaal gaat het om de nieuwste Apple iPhone 12, die is omgetoverd tot een luxueuze iPhone 4 – gewijd aan de 10de verjaardag van de iPhone 4. Er is zelfs een origineel stukje van Steve Jobs coltrui in het ontwerp verwerkt.

De iPhone 4 was het laatste model dat persoonlijk door Steve Jobs werd aangekondigd. De medeoprichter van Apple overleed slechts dagen na de officiële introductie van de iPhone 4s.

iPhone 12 Pro Jobs 4 Collectie van Caviar

Het ontwerp van de Apple iPhone 4 wordt door velen nog altijd gezien als het meest succesvolle design van de gehele iPhone line-up, zo meldt Caviar in haar persbericht. Mede daarom heeft Caviar ervoor gekozen om haar nieuwe Limited Edition serie te voorzien van het nostalgische iPhone 4 design, met alle moderne functionaliteiten die de iPhone 12 te bieden heeft.

De nieuwe collectie bestaat uit drie modellen; de iPhone 12 Pro Jobs 4 Gold, de Jobs 4 White en de Jobs 4 Black. Alle modellen zijn voorzien van een Apple logo waar een stukje van Job’s originele en bekende coltrui in verwerkt is. Dat maakt deze toestellen zeker uniek.

Op de achterzijde valt verder te lezen: ‘iPhone 12 Pro – Designed by Apple in California, Customized by Caviar in Russsia.’ Afgesloten door een handtekening van Steve Jobs, met daaronder de tekst ‘Think Different’.

Het Black model is gemaakt van duurzaam zwart titanium, het White model heeft een witte composiet behuizing bedekt met emaille sieraden en een zilveren Apple logo. Een leuk detail; de originele iPhone 4 werd ook uitgebracht in dezelfde twee kleuren; zwart en wit.

Het Gold model is een extra luxe toevoeging van Caviar. Dit Limited Edition smartphone model is voorzien van 18-karaats goud, zo is het Apple logo in goud vormgegeven. Dit is tevens de duurste uitvoering, voor dit model is de vanaf prijs vastgesteld op $ 8.140 USD (128GB). Daarnaast wordt er keuze geboden uit 256GB en 512GB. Voor de iPhone 12 Pro Max beginnen de prijzen bij $ 8.680 USD.

De Apple iPhone 12 Pro Job 4 White heeft een vanaf prijs van $ 7.060 en de zwarte titanium variant kun je voor $ 6.520 USD kopen. Caviar zal slechts 10 exemplaren produceren, van ieder model. Op de zijkant van het toestel wordt een uniek nummer ingegraveerd, ook wordt er een echtheidscertificaat meegeleverd.

Het is overigens niet voor het eerst dat Caviar een Limited Edition smartphone uitbrengt ter ere van Steve Jobs, vorig jaar ontwierp het bedrijf ook een iPhone 11 Pro (Max) editie in teken van de oprichter van Apple.