Honor, het dochterbedrijf van Huawei, heeft een bijzonder goedkope telefoon uitgebracht, verpakt in een modern jasje. De Honor 9X Lite is een stijlvolle telefoon met een hoogwaardig scherm en een dubbele camera. Het toestel beschikt over verschillende kenmerken van de twee jaar oude Honor 8X. Hierdoor heeft Honor kans gezien om de 9X Lite nog gewoon uit te rusten met alle bekende Google Mobile Services (GMS).

Het toestel draait op het Android 9 Pie besturingssysteem. Honor heeft als dochteronderneming van Huawei te maken met dezelfde restricties die vanuit Amerika zijn opgelegd. Dat wil zeggen dat nieuwe modellen niet langer voorzien mogen worden van Google services. Doordat de 9X Lite zoveel overeenkomsten heeft met de 8X wordt het echter niet als een volledig nieuw model beschouwd, waardoor de Google Mobile services – zoals YouTube, Gmails en Maps – gewoon beschikbaar zijn. Dat is een grote meerwaarde.

Honor 9X Lite een goedkope Android telefoon

De Honor 9X Lite is uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ LCD display, dit wordt ook wel een FullView Display genoemd. Door de smalle schermranden bestaat nagenoeg de gehele voorzijde uit schermoppervlak. Dankzij de 19,5:9 beeldverhouding leent het scherm zich uitstekend voor het kijken van films of het spelen van een spelletje op je mobiele telefoon. Ook wordt split-screen modus ondersteunt. Daarnaast is er een nachtstand aanwezig, die vooral in de avonduren voor extra oogcomfort moet zorgen.

Bovenin het display is een vrij brede inkeping gemaakt, waar de 8 megapixel selfiecamera in verwerkt zit. De achterzijde is voorzien van een dubbele camera, de hoofdcamera biedt een resolutie van 48 megapixels (f/1.8) en de tweede camera is een dieptecamera met een 2 megapixel sensor en een f/2.4 lens.

De Honor 9X Lite wordt aangedreven door de Kirin 710 chipset met 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Het geheugen is tevens uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart. Naast een geheugenkaartje biedt deze Honor smartphone ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een tweetal sim-kaarten. Verder is er een 3.5mm hoofdtelefoon aansluiting aanwezig.

De 3.750 mAh batterij is voldoende krachtig om de dag door te komen. Snelladen behoort bij deze goedkope telefoon niet tot de mogelijkheden. Het duurt zo’n 150 minuten om het toestel volledig op te laden.

Consumenten kunnen de Honor 9X Lite kopen in de kleuren midnight black en emerald green. De nieuwe Android smartphone is per direct verkrijgbaar via de Honor online store. De adviesprijs is vastgesteld op €200. De komende 18 dagen heeft Honor nog een aantrekkelijke actie lopen, waarbij je €20 korting krijgt op de adviesprijs. Oftewel, voor €180 haal jij deze smartphone in huis.