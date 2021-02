Apple iPhone 12 Pro Warrior Collectie 2021 Caviar introduceert zes iPhone 12 Pro Limited Edition telefoons in het teken van krijgers uit de oudheid. Topmodel heeft een 1500 jaar oude Tolteken-pijlpunt.

Caviar heeft een nieuwe collectie Limited Edition smartphones aangekondigd. Het Russische bedrijf staat erom bekend Samsung en Apple smartphones te verrijken met de meest luxe en duurzame materialen, zoals goud, edelstenen en leer. Ditmaal heeft Caviar een iPhone 12 Pro Limited Edition serie geïntroduceerd, in het teken van ‘Warriors’.

De iPhone 12 Pro Warrior collection werd in oktober afgelopen jaar in het leven geroepen en bestond tot op heden uit 6 modellen. Daar zijn nu 6 nieuwe modellen aan toegevoegd. Caviar heeft allerlei zeldzame en luxueuze materialen gebruikt om deze smartphones te vervaardigen, waaronder titanium met zwarte supersterke PVD-coating, puur goud, diamanten, robijnen, saffieren en amethisten.

iPhone 12 Pro Mao

Het Mao model is een van de topmodellen, geïnspireerd op het traditionele wapen van het oude China tijdens de Han-dynastie: de lange speer van Mao. Van deze Limited Edition smartphone zullen slechts 7 exemplaren vervaardigd worden. De achterzijde van het toestel is gedecoreerd met 18-karaats goud met decoratieve inzetstukken van composiet.

De telefoon is rijkelijk versierd met driedimensionale veren. De drakenmotieven voegen een extra Aziatisch tintje toe, terwijl de pure robijn in de vorm van een bloeddruppel extra luxe toevoegt. De collectie omvat een gouden amulet “Mao” met fragmenten van een echte oude Chinese hellebaard “Ge” van 2500 jaar oud.

Deze speciale editie is verkrijgbaar als Apple iPhone 12 Pro en als iPhone 12 Pro Max uitvoering, met keuze uit 128GB, 256GB en 512GB geheugen. De prijs van deze Limited Edition telefoon begint bij $36.490 (iPhone 12 Pro 128GB) en loopt op tot $44.720 USD (iPhone 12 Pro Max 512GB).

Apocalypto model met Tolteken-pijlpunt

Het Apocalypto model is misschien nog wel het meest bijzondere model binnen de Warrior collectie. Deze smartphone is geïnspireerd op de militaire cultuur van de indianen. Caviar heeft dit model gedecoreerd met een Tolteken-pijlpunt van obsidiaan van 1500 duizend jaar oud. Omdat dit zo’n zeldzaam exemplaar is wordt er slechts één exemplaar gemaakt van deze Limited Edition smartphone.

De iPhone 12 Pro is verrijkt met extra sterk titanium met een zwarte PVD-coating, dat ook wordt gebruikt bij de fabricage van Zwitserse horloges. Geheel in thema is er ook een 3D patroon van de Azteken kalender in het ontwerp opgenomen. Verder heeft Caviar de telefoon versierd met 18-karaats goud, die twee oude schedels met een indianentooi voorstellen.

Centraal in het midden van het ontwerp is de Tolteken-pijlpunt verwerkt. De originele pijlpunt van zwart obsidiaan is afkomstig van de oude Tolteken, die 1500 jaar geleden in Teotihuacán leefden, ook wel de ‘Stad van de Goden’ genoemd.

Ook deze smartphone heeft een stevig prijskaartje. De prijs voor deze speciale uitvoering begint bij $34.830 USD, hiervoor ontvang je de iPhone 12 Pro met 128GB geheugen.

Caviar Warrior collectie Rajan model

Het derde nieuwe model binnen de Warrior collectie van Caviar heet Rajan en is geïnspireerd op de oude militaire tradities van India. Dit kleurrijke model verschijnt in een gelimiteerde oplage van 7 stuks.

De exclusieve smartphone combineert 18 karaats goud met een helder rood en wit beschermend materiaal van composiet. Het zijn de traditionele primaire kleuren in India. De gekleurde edelstenen (amethist, saffier, topaas, smaragd, gele diamant, chrysoberyl en robijn) vormen het middelpunt. De kleuren van de stenen zijn ook niet toevallig gekozen, het zijn de kleuren van de 7 chakra’s (energiecentra) van het menselijk lichaam.

De iPhone 12 Pro Rajan is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van $33.420 USD. Voor de iPhone 12 Pro Max beginnen de prijzen bij $40.180 USD. Beide varianten zijn verkrijgbaar met 128GB, 256GB of 512GB geheugen.

Apple iPhone 12 Pro Maya

Caviar heeft ook een Maya model vervaardigt. Zoals de naam al doet vermoeden is dit model geïnspireerd op de mysterieuze Maya beschaving. Dit toestel is geheel in zwart en goud vormgegeven. Van deze smartphone zullen slechts 7 exemplaren gefabriceerd worden.

De iPhone 12 Pro Maya is gemaakt van titanium met een zwarte supersterke PVD-coating, met inzetstukken van massief goud met een laserpatroon. Verder heeft Caviar driedimensionale zwarte veren en een Maya-kalender in het ontwerp opgenomen. Ook dit model is voorzien van een ingelegde robijn in de vorm van een druppel bloed. Het is de beschermheer van dappere ridders die zich met hun hele hart inzetten voor hun idealen.

Het Maya model is met een adviesprijs van $14,380 USD (iPhone 12 Pro 128GB) iets goedkoper dan eerder genoemde modellen. Ook deze variant is beschikbaar als iPhone 12 Pro Max, waarbij de prijzen beginnen bij $16,540 USD.

Apache model met kalfsleer

Het Apache model is ontworpen ter ere van de inheemse bevolking van Amerika, de indianen. Deze mobiele telefoon verschijnt in een gelimiteerde oplage van 99 stuks. Het is een stoer model bedoelt voor heren.

De behuizing is gemaakt van zeldzaam kiriniet Black Pearl van kalfsleer, verouderd volgens de oude technologie. Caviar heeft deze iPhone 12 Pro (Max) versierd met gouden inzetstukken met een driedimensionaal dierenpatroon van een adelaar. De adelaar staat symbool voor eer, moed, vrede en vriendschap. Om deze adelaar te vervaardigen is 24-karaats goud toegepast, dat is verwerkt volgens de Double Electroplated-techniek (7 micron).

Voor het Apache model binnen de Warrior collectie is de prijs vastgesteld op $5.980 USD, hiervoor ontvang je de iPhone 12 Pro 128GB variant. Ook dit model kun je in drie geheugenvarianten kopen. Daarnaast kun je kiezen voor de Pro Max, die eveneens in drie geheugenvarianten verkrijgbaar is.

iPhone 12 Pro Zulus

De laatste toevoeging binnen de Caviar Warrior collectie heet Zulus. De Zoeloes behoorden tot de beste krijgers van Afrika. Deze gedurfde en onverschrokken mensen hebben Caviar geïnspireerd om een Zulus editie te maken. Ook van deze Limited Edition smartphone zullen 99 stuk vervaardigd worden.

Caviar heeft dit model versierd met inzetstukken van echt leer met een luipaardprint, echte exclusieve pythonhuid en titanium met een zebrahuidpatroon. Een bijzondere en unieke combinatie.

Het Zulus model is de goedkoopste toevoeging binnen de Warrior collectie. Deze telefoon is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van $5.720 USD. Voor de iPhone 12 Pro Max met 512GB lopen de prijzen op naar $6,880 USD. Elke telefoon wordt geleverd in een luxe doos, ook wordt er een echtheidscertificaat bij geleverd.