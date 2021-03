iPad Pro en iPhone 12 Pro Limited Edition Collection Caviar introduceert de Apple Collection. Deze luxe Limited Edition collectie omvat drie iPad Pro tablets en twee iPhone 12 Pro (Max) smartphones.

Toon pagina inhoud

Caviar, bekend van het verrijken en decoreren van bestaande Apple iPhone en Samsung Galaxy smartphones, heeft zojuist haar nieuwe Apple Collection aangekondigd. De 2021 collectie bestaat uit twee iPhone 12 Pro (Max) modellen en drie iPad Pro tablets. De Apple accessoires zijn verrijkt met een houtstructuur en een appelboom met gouden en diamanten appels – die lijken op het typerende Apple logo. De smartphone en tablet worden daarnaast voorzien van een bekend citaat van Tim Cook en/of Steve Jobs.

Met deze modellen brengt Caviar een eerbetoon aan het visionaire talent van de oprichter van Apple en zijn bovennatuurlijke vermogen om de toekomst van technologie te voorspellen. Het was Steve Jobs die van Apple een bedrijf wist te maken dat zijn eigenaren ‘gouden appels’ brengt.

De exclusieve en stijlvolle Apple Collection van Caviar is verkrijgbaar voor uiteenlopende prijzen, van $6.000 USD voor de gouden iPhone 12 Pro tot maar liefst $185.000 dollar voor de Diamond iPad Pro.

Apple Collection: iPad Pro Diamond & Wood

Het juweel binnen de Apple Collection is de iPad Pro Grand Apple. Deze luxieuze tablet is versierd met maar liefst 81 sprankelende diamanten met een diameter van 3mm, die verwerkt zijn in de appels van de appelboom. In de aarde, waarin de appelboom staat, zijn twee gedenkwaardige citaten ingegraveerd: ‘Have the courage to follow your heart and intuition’ van Steve Jobs en ‘Let your joy be in your journey, not in some distant goal’ van Apple-topman Tim Cook.

De behuizing is voorzien van meer dan 1 kilogram 18-karaats goud. Dat maakt deze luxe telefoon overigens ook een bijzonder zwaar mobieltje. De smartphone is verder verrijkt met donker appelboomhout, dat als achtergrond voor de appelboom is gebruikt. Omdat het ontwerp erg verfijnd is zal er slechts één exemplaar geproduceerd worden.

De vanaf prijs van deze unieke iPad Pro Limited Edition is vastgesteld op $184.310 USD (128GB). Hiervoor ontvang je de 11-inch variant met 128GB geheugen. Desgewenst kan de klant ook kiezen voor het 13-inch model. Beide modellen zijn verkrijgbaar in 4 geheugenvarianten: 128GB, 256GB, 512GB en ten slotte 1TB.

Wordt dit een beetje teveel van het goede? Caviar heeft ook twee goedkopere alternatieven aangekondigd. De iPad Pro Diamond Apple heeft een vergelijkbaar ontwerp als de Grand Apple, ditmaal is er echter beduidend minder goud gebruikt waardoor de adviesprijs ook aanzienlijk lager ligt. Voor dit model ligt de vanaf prijs op $12.420 USD.

Bij het derde iPad Pro model is de aarde, waarin de appelboom staat, niet vervaardigd uit 18-karaats goud, maar uit hout. Van deze bijzondere Apple tablet worden 99 exemplaren vervaardigd. De iPad Pro Golden Apple heeft een vanaf prijs van $8.140 USD.

iPhone 12 Pro Diamond & Gold

Naast de drietal iPad Pro tablets heeft Caviar ook twee iPhone 12 Pro (Max) modellen aangekondigd, die in hetzelfde thema zijn gegoten. Ook deze smartphones zijn voorzien van een prachtige appelboom, verrijkt met duurzaam en robuust appelhout en gouden en diamanten appels.

Het Diamond Apple model is gedecoreerd met 9 prachtige diamanten met een diameter van 3mm en een radius van 1,5mm. Voor deze Limited Edition is de adviesprijs vastgesteld op $8.910 USD (128GB). Daarnaast wordt er keuze geboden uit 256GB en 512GB.

De iPhone 12 Pro Golden Apple is met een vanaf prijs van $6.080 USD de goedkoopste toevoeging binnen de 2021 Apple Collection van Caviar. Bij deze variant is de gouden aarde vervangen voor hout. Van beide iPhone 12 Pro modellen zal Caviar slechts 99 exemplaren produceren, op de zijkant van het toestel wordt een uniek nummer ingegraveerd.

Voor alle modellen geldt dat Caviar uitsluitend de achterzijde van het apparaat bewerkt en versierd. De voorzijde en alle functies zijn identiek aan die van de standaard iPad Pro / iPhone 12 Pro. Caviar biedt ook een custom service om aan jouw specifieke wensen tegemoet te komen, zo kun je op aanvraag bijvoorbeeld voor een andere tekst of andere materialen kiezen.