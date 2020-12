Samsung Galaxy Z Flip 2 5G opvouwbare telefoon Samsung werkt aan meerdere opvouwbare telefoons met een vernieuwde vormfactor. Deze next-gen vouwtelefoons maken interessante functies mogelijk.

Samsung is heer en meester op het gebied van opvouwbare smartphones. De Galaxy Z Flip 5G is de best verkochte opvouwbare telefoon van Samsung. Niet zo vreemd gezien de aantrekkelijke adviesprijs van €1.500. Zijn opvolger, de Samsung Galaxy Z Flip 2 wordt in het voorjaar van 2020 verwacht. Voor diegene die liever een bredere smartphone wensen, in plaats van een extra lang toestel, is de Galaxy Z Fold 2 beschikbaar. Dit toestel vouw je namelijk uit tot tablet formaat.

Onlangs heeft Samsung Display een tweetal opmerkelijke blogposts online gezet, waarbij onder andere een tri-fold Samsung Galaxy telefoon getoond werd. In tegenstelling tot de huidige opvouwbare smartphones van Samsung beschikte het getoonde model over twee scharnieren, waardoor het een dubbel vouwbaar toestel betreft die in een Z-vorm uit te vouwen is. Inmiddels heeft LetsGoDigital nieuwe documentatie weten op te sporen van deze bijzonder vormgegeven opvouwbare smartphone.

Samsung Z Flip 2 5G smartphone

Daar blijft het echter niet bij, want ook van de Galaxy Z Flip lijkt een soortgelijk model in ontwikkeling te zijn. Deze clamshell telefoon lijkt in de toekomst eveneens voorzien te worden van een nog langer cq groter displayoppervlak. Het is een bijzonder vormgegeven toestel, waarbij de vernieuwde vormfactor ook verschillende nieuwe, interessante functies mogelijk maakt.

Morgen zal LetsGoDigital alle details onthullen aangaande deze nieuwe ‘Galaxy Z Fold 3’ en ‘Galaxy Z Flip 2’ modellen. Ben jij benieuwd naar de next-gen vouwtelefoons? Dan is het zeker de moeite waard om morgenvroeg opnieuw een kijkje te nemen op onze website.

Heb je meer interesse in de nieuwe Galaxy S-serie modellen van Samsung? Aankomende maandag, 7 december 2020, zal LetsGoDigital een reeks gedetailleerde product renders publiceren van de drietal verwachte Galaxy S21 modellen. Deze afbeeldingen worden gemaakt op basis van informatie die wij exclusief hebben ontvangen van een betrouwbare bron, die nauw betrokken is bij Samsung Electronics.