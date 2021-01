Het smartphonegebruik in Nederland en wereldwijd neemt nog altijd significant toe. Inmiddels is zowel jong als oud gewend geraakt aan het gebruik van een mobiele telefoon. Velen gebruiken hun smartphone dagelijks voor de meest uiteenlopende zaken. Toch beseffen we ons vaak nog te weinig dat er ook veel privacy gevoelige informatie op onze smartphone staat. Denk bijvoorbeeld aan foto’s en video’s, maar ook officiële bestanden die we bijvoorbeeld via onze mail binnenhalen of bankzaken die we via de mobiel regelen. Dit roept de vraag op; hoe kun je jouw smartphone het beste beveiligen?