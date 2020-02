PlayStation 5: wat kun je verwachten? De 5de generatie PlayStation wordt binnenkort officieel geïntroduceerd. Wat heeft de Sony PS5 te bieden en wat zijn de belangrijkste verbeteringen?

De PlayStation 4 Pro is al een tijdje op de markt en het lijkt alsof de tijd bijna gekomen is dat de PlayStation 5 officieel geïntroduceerd gaat worden. Er doen al tijdenlang geruchten de ronde over de komst van de nieuwe PlayStation en we weten dat de CPU en GPU technologie grote stappen heeft gemaakt. Vanzelfsprekend is dat niet de enige verbetering die je mag verwachten.

De vernieuwde PlayStation wordt niet alleen sneller en krachtiger, de spelconsole beschikt ook over een ander type geheugen, waardoor veel kortere laadtijden gerealiseerd kunnen worden. Bovendien wordt de PS5 backwards compatibel. Vanzelfsprekend zal gelijktijdig met de game console ook een nieuwe controller worden uitgebracht.

Nieuwe controller

Uit een opgedoken patent van Sony blijkt dat er een nieuw soort controllerontwerp is. Deze controller wordt waarschijnlijk revolutionair en gaat dienen als een draagbare afstandsbediening. Daarnaast heeft Sony officieel aangekondigd dat deze controllers worden voorzien van haptische feedback. Dit betekent dat je kunt voelen wat er gebeurt. De controllers worden uitgerust met triggers met weerstand waardoor de controller zich aanpast aan de game die je speelt.

Het uiterlijk van de nieuwe controller verschilt waarschijnlijk niet veel van de huidige Dualshock 4 (V2) controller. Wel zijn er geruchten waaruit blijkt dat de nieuwe controller een LCD schermpje gaat krijgen waar de nodige informatie op wordt afgebeeld. Ten slotte is het mogelijk dat er knoppen op de achterzijde van de controller komen.

Zeer korte laadtijd

Naar verluidt wordt de PS5 voorzien van razendsnel NVMe SSD geheugen van Samsung. Dit opslaggeheugen is tot wel twintig keer sneller dan een harde schijf. Dit impliceert dat de laadtijden van games tot wel twintig keer korter worden dan bij de PS4. Momenteel wordt al gebruikgemaakt van NVMe SSD in high-end gaming pc’s. Het zou echt een revolutionaire doorbraak zijn als dit geheugen wordt toegepast in een gaming console.

Ontwerper Mark Cerny liet weten dat de nieuwe PS5 een AMD Zen 2-processor krijgt met 8 cores. De chip bevat een speciaal component voor 3D-audio voor het allerbeste geluid tijdens het spelen van je games. Daarnaast zou de nieuwe console voorzien zijn van een op maat gemaakte grafische kaart met Navi-technologie voor betere prestaties en potentieel minder stroomverbruik.

Backwards compatibility

Er zijn al een aantal nieuwe games aangekondigd voor de PS5. PlayStation fans zitten al sinds de launch van de PS4 te wachten op backwards compatibility, iets dat waarschijnlijk wel aanwezig is in de PS5. In oktober 2019 werd namelijk een patent gevonden dat zou kunnen wijzen op backwards compatibility. In de documentatie wordt beschreven hoe de textures van oudere games kunnen worden geremasterd tijdens het spelen op een nieuwe console.

Het is bekend dat de PS5 technologie bevat waardoor het mogelijk is om PS4-games af te spelen, maar het is nog niet bekend of ook oudere games worden ondersteund door de nieuwste console. Dit zou zeer goed nieuws zijn omdat je jouw online game library via je PlayStation account mee kunt nemen naar de nieuwe console. Je hebt hiervoor wel een goede internet verbinding nodig. Het valt aan te raden om een goed internet abonnement te nemen, voor een perfecte speelervaring. Oók in multiplayer.