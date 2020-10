4 mobiele apps voor het maken van nieuwe vrienden Ongeacht of je op zoek bent naar een goede vriendschap of een spannende date, met deze mobiele apps hoef je je nooit meer eenzaam te voelen.

Toon pagina inhoud

Of je nu vanuit huis werkt, gedwongen in quarantaine zit of jezelf vrijwillig isoleert van de rest van de wereld: het is een eenzame periode voor veel Nederlanders. Door de huidige maatregelen is het niet eenvoudig om een sociaal leven te onderhouden. Waar je normaal gesproken roddelt met collega’s bij de koffieautomaat en nieuwe mensen ontmoet door klantcontacten is het nu behoorlijk stil op je kamer. En dan hebben we het nog niet eens over de beperkingen voor festivals en horeca.

Met zoveel negatief nieuws dat op dit moment wordt verspreid, is het positieve dat we in een zeer verbonden wereld leven. Op hetzelfde moment nemen we fysiek meer afstand van elkaar, om virtueel dichter bij elkaar te komen. Sterker nog: technologie is voor veel mensen nu bijna het enige dat hen op de been houdt. In een tijd waarin fysieke afspraken zoveel mogelijk worden vermeden, zijn social media apps het beste alternatief.

Social distancing duwt mensen in feite naar social media, omdat virtueel contact nu eenmaal beter is dan helemaal geen contact. Maar dan hebben we het vooral over het onderhouden van bestaande contacten. Hoe maak je vrienden in deze nieuwe wereld als je niet eens handen mag schudden?

Mobiele apps om vrienden te maken

Terwijl de mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten zijn beperkt tot een minimum, is de vraag naar vriendschap groter dan ooit. In plaats dat mensen elkaar nu fysiek ontmoeten, zoeken ze elkaar op in de online gemeenschap. Dit zijn 4 vriendschap apps waar je nieuwe vrienden kunt maken.

Hey!Vina : Voor vrouwen die andere vrouwen willen leren kennen voor vriendschap: met de Hey!Vina app vinden vrouwen vriendschap. Opgericht door een ervaringsdeskundige die het maar niet lukte om een vriendin te vinden, staat Hey!Vina ook wel bekend als de Tinder voor vrouwelijke vriendschappen.

Bumble BFF : Als we het over vrouwen hebben, dan mogen we ook Bumble niet vergeten. De feministische app met voornamelijk vrouwelijke medewerkers zet zich niet alleen in om haar gebruikers liefde te laten vinden, ook heeft het een aparte sectie voor het vinden van vriendschap en zakelijke contacten. De BFF-sectie is het vriendengedeelte: perfect om de (letterlijk en figuurlijk) donkere dagen door te komen.

Badoo : Hoewel Badoo in verschillende delen van de wereld een ander doel heeft, staat het bekend als een enorm groot netwerk bestaande uit mensen die andere mensen willen ontmoeten. Zowel voor dating als voor vriendschap en chatcontacten is Badoo een grote naam die in elke rijtje genoemd moet worden. Met bijna een half miljard gebruikers is het niet meer nodig om je alleen te voelen.

MeetMe : Zoals de naam al aangeeft, is MeetMe de app voor het ontmoeten van nieuwe vrienden. Van de livechat tot de livestream: MeetMe heeft volop ingezet op het live-concept. Met talloze variaties, nieuwe datingfuncties, virtuele beloningen en livestreaming spellen is dit een app waar je je uren kunt vermaken met mensen vanuit de gehele wereld. Vooral voor het vinden van vriendschap is dit een app die zich ruimschoots heeft bewezen.