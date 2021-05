Samsung Smart Keyboard Trio 500 een draadloos toetsenbord De Samsung Smart Keyboard Trio 500 kan met 3 apparaten tegelijkertijd verbonden worden en heeft meerdere sneltoetsen voor je meest gebruikte apps.

De Samsung Smart Keyboard Trio 500 is vanaf heden verkrijgbaar in Nederland. Het slanke en lichtgewicht toetsenbord is zo compact dat je het eenvoudig in je tas meeneemt, om overal mee naartoe te nemen. Doordat de toetsen ongeveer net zo groot zijn als op een standaard toetsenbord biedt dit apparaat een fijne typervaring, ondanks z’n slanke vormgeving. Via slimme shortcuts kun je met dit keyboard tegelijkertijd op drie apparaten werken.

De Smart Keyboard Trio 500 is in een paar seconden klaar voor gebruik. Je verbindt hem met een apparaat en via de Bluetooth-toets verschijnt er een notificatie op het scherm. Je tikt op ‘connect’, typt de 6-cijferige code in die op je scherm verschijnt en je kunt aan de slag.

Samsung draadloos toetsenbord verbinden met Galaxy devices

Het draadloze toetsenbord van Samsung kan met drie apparaten tegelijkertijd verbonden worden. Zo kun je tijdens het maken van aantekeningen op je laptop even tussendoor reageren op een inkomend bericht op je Galaxy smartphone. Met een simpele klik op de knop switch je tussen de verbonden apparaten.

Je kunt het Samsung toetsenbord eenvoudig aanpassen naar je eigen wensen door tot drie favoriete apps op elk apparaat te kiezen. Deze kun je op elk gewenst moment openen, door op een van de drie sneltoetsen van het Smart Keyboard te drukken.

Kijk je graag video’s op je tablet en geef je de voorkeur aan sociale media op je telefoon, dan regel je dat via de Samsung Smart Keyboard. Op ieder verbonden toestel heb je direct toegang tot de apps die jij het meest gebruikt op dat specifieke device.

Met het Samsung draadloos toetsenbord zet je je Galaxy smartphone of tablet met een klik op de knop in DeX modus. Via het dockingstation verandert je smartphone of tablet zo ineens in een desktop omgeving. De Samsung Smart Keyboard Trio 500 is per direct beschikbaar in het zwart en wit voor een prijs van € 45.