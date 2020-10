Nieuwe iPhone kopen met abonnement? Een nieuwe Apple iPhone kopen? Deze modellen zijn momenteel erg populair en bovendien verkrijgbaar met een leuke korting. Lees eerst onze kooptips.

De nieuwe iPhones komen er aan. Morgen zal Apple haar 2020 modellen aankondigen tijdens een online event, dat via een livestream te volgen zal zijn. Het gaat waarschijnlijk om vier telefoons: de iPhone 12 Pro en Pro Max worden de topmodellen, daarnaast zal Apple een iPhone 12 en een iPhone 12 mini uitbrengen. Laatstgenoemde is een geheel nieuw toestel, de ‘Mini’ wordt de goedkoopste en tevens kleinste toevoeging binnen de 12-serie. Alle vier de modellen zijn 5G telefoons. Met vanaf prijzen variërend van €810 tot €1.260 zijn de nieuwe toestellen echter niet voor iedereen weggelegd.

Gelukkig gaan iPhones lang mee, zo biedt Apple maar liefst 5 jaar software ondersteuning. Dat betekent dat je ook best voor een iets ouder model kunt kiezen. Ter vergelijking, bij Android telefoons worden de software updates vaak beperkt tot 2 maximaal 3 jaar. Benieuwd welke iPhone momenteel het meest in trek is en de beste prijs/kwaliteit verhouding biedt? Op vergelijkingssites zoals Telefoon.nl kan je terecht voor alle Apple iPhone aanbiedingen met abonnement.

iPhone 11

De iPhone 11 ging vorig jaar in de verkoop voor €810. Nu zijn opvolger eraan komt kun je dit model met een leuke korting bemachtigen. Voor een los toestel betaal je op het moment van schrijven slechts €696. Daarmee is de prijs met bijna 15% gezakt – wat een behoorlijke prijsreductie is voor een Apple product. Met abonnement kan je voordeel nog verder oplopen, de meeste telecomproviders hanteren lagere toestelprijzen wanneer je de telefoon met abonnement koopt. De bundeltarieven blijven gelijk, ongeacht of je voor een abonnement of sim-only kiest. Zodoende ben je onder aan de streep goedkoper uit door een iPhone met abonnement te kopen – ongeacht welk model je kiest.

iPhone SE 2020

Een andere Apple iPhone die dit jaar enorm populair is, is de iPhone SE 2020. Deze smartphone werd in april dit jaar aangekondigd als goedkoopste toevoeging. Met z´n 4,7-inch Retina HD display is dit ook de kleinste telefoon. Ondanks de goedkope prijs van slechts €490 (64GB) wordt dit toestel aangedreven door de krachtige A13 Bionic chipset – die ook in de iPhone 11 serie is terug te vinden. Ook dit model kun je inmiddels met een aantrekkelijke korting kopen. Momenteel betaal je slechts €452 voor een los toestel. Dat betekent een korting van ruim 7,5% – terwijl dit model slechts een half jaar verkrijgbaar is. Met abonnement kan het voordeel nog verder oplopen.

iPhone Xr

Heb jij er geen problemen mee om een iets ouder model te kopen? Dan kan de iPhone Xr een interessant alternatief bieden. Deze telefoon werd in 2018 aangekondigd, de Xr was dat jaar de populairste iPhone. Het toestel beschikt over een 6,1″ display en een A12 Bionic chipset. Tijdens de lancering kreeg dit model een adviesprijs van €860. Inmiddels zijn er bijna twee jaar verstreken, waardoor er aantrekkelijke aanbiedingen te vinden zijn. Voor een los toestel betaal je momenteel €617 – dat betekent een korting van ruim 28% ten opzichte van de adviesprijs twee jaar geleden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om de iPhone Xr met abonnement te kopen.