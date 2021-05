Gratis TV kijken met Samsung TV Plus streamingdienst Samsung lanceert TV Plus service in Nederland. De snelgroeiende gratis streamingdienst biedt een gevarieerd aanbod aan live on-demand content.

Samsung heeft de streamingsdienst Samsung TV Plus gelanceerd in Nederland. De service geeft gratis toegang tot een breed aanbod van live on-demand content. Het is een aanvulling op de streamingapps waar gebruikers van een Samsung Smart TV nu al gebruik van kunnen maken. Tegelijkertijd met de lancering in ons land komt de service in acht andere Europese landen beschikbaar: Zweden, Finland, Noorwegen, Denemarken, België, Luxemburg, Ierland en Portugal. De TV Plus service van Samsung is nu wereldwijd in 23 landen beschikbaar.

Met Samsung TV Plus heb je direct toegang tot nieuws, sport, entertainment en meer. Nadat de streamingservice in 2015 werd gelanceerd is het wereldwijd een van de snelst groeiende streamingservices. Niet zo vreemd, want wie wil er nou geen gratis TV kijken? Bovendien is het aanbod nog altijd groeiend en de interface is gebruiksvriendelijk opgezet.

Samsung TV Plus snel groeiende streamingdienst

In Nederland is de streamingdienst per direct beschikbaar op alle Samsung Smart TV’s die zijn verschenen na 2017. Je hebt direct toegang tot 20 kanalen, bestaande uit 6 lokale kanalen en 14 wereldwijde kanalen, zoals Rakuten, Euronews Live, Filmstream en EDGEsport. Bekijk hier het volledige Nederlandse aanbod.

TV Plus staat standaard op elke nieuwe Samsung televisie, hiervoor zijn dus geen additionele downloads vereist. Via een sneltoets op de afstandsbediening kun je toegang krijgen tot de nieuwste Smart TV-functies. De Samsung TV Plus app biedt verschillende handige functies en wordt geregelmatig geüpdatet, om de gebruikerservaring verder te optimaliseren.

De Player gebruikersinterface van de app is recentelijk nog verbeterd en maakt de bediening eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. Het video-on-demand (VOD) aanbod zal de komende tijd blijven groeien, waardoor je ook in de toekomst kunt blijven genieten van nieuwe content.

De streamingdienst van Samsung is volledig gratis. De gratis TV content is voor iedereen beschikbaar, mits je over een Samsung televisie uit 2017 of jonger beschikt. De dienst vereist geen downloads, inschrijving, credit card abonnement of andere voorwaarden.