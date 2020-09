Samsung Kids Galaxy Tab A met speciale Squla bundel Samsung introduceert kindvriendelijke 10,1" tablet. De Kids Galaxy Tab A wordt geleverd met schokbestendige cover en 3 maanden gratis Squla abonnement.

In samenwerking met Squla komt Samsung met een Limited Edition van de Samsung Kids Galaxy Tab A. Deze 10,1-inch tablet werd in maart 2019 aangekondigd als multimedia tablet voor het hele gezin. Ditmaal is de tablet echter voorzien van een vrolijke oranje cover met uitklapbare steun. Deze cover is schokbestendig en daarmee kindvriendelijk. Daarnaast ontvang je 3 maanden gratis toegang tot het online Squla platform, met uitdagende aanvullende lesstof voor basisschool leerlingen. Het betreft een Limited Edition, oftewel er verschijnen maar een beperkt aantal exemplaren van de Samsung Kids Galaxy Tab A met Squla-bundel.

De Galaxy Tab A is populair bij gezinnen. Kinderen zijn gek op de Lego games en de Samsung Kids-app, terwijl ouders de multimedia-ervaring op het heldere breedbeelddisplay prijzen. Naast dat deze kinder tablet zich bijzonder goed voor Squla leent, kun je je kinderen met Parental Control eenvoudig beschermen tegen ongepaste content op andere apps en websites. Ook stel je erg makkelijk in hoe lang zij de tablet voor entertainment mogen gebruiken.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile Samsung Nederland: Tijdens de lockdown bewees Squla zich als hét online leerplatform waarop kinderen spelenderwijs bleven oefenen met alle vakken van de basisschool. Nu de scholen weer van start zijn, brengen we eenmalig een Kids Galaxy Tab A uit met verschillende extra’s. Zo blijven de kids op een leuke manier goed bij de les!

10,1″ Samsung Galaxy Tab A tablet

De Galaxy Tab A (2019) beschikt over een luxe metalen full-body ontwerp en een 10,1″ WUXGA-display met een resolutie van 1920 x 1200 pixels. De Samsung tablet is slechts 7,5mm dik en voorzien van een verbeterd Dual Speaker systeem om optimaal te kunnen genieten van muziek via Spotify. Daarnaast zorgt Dolby Atmos voor een 3D surround geluid.

De Android tablet wordt standaard voorzien van Kids Home om je kinderen te laten genieten van apps die speciaal voor hun ontworpen zijn. Ook kun je het handzame apparaat verbinden met de SmartThings app, om andere verbonden apparaten te kunnen bedienen via de tablet.

Dankzij de grote 6.150 mAh batterij kun je de Samsung Galaxy Tab A ook urenlang onderweg gebruiken. Op een volle batterij kun je 13 uur video´s kijken. Verder is er een 8 megapixel camera ingebouwd met autofocus. Ook is er een 5 megapixel front-camera ingebouwd voor het voeren van videogesprekken.

Het betreft een Tab A tablet, dit is de goedkoopste line-up van Samsung. Dit komt onder andere tot uiting in de gebruikte chipset. Het apparaat wordt aangedreven door een 1,8Ghz / 1,6Ghz octa-core Exynos 7904 SoC dat wordt ondersteunt door 2GB werkgeheugen en 32GB opslaggeheugen. Daarnaast is het mogelijk om de opslagruimte uit te breiden middels een microSD geheugenkaart.

Samsung kinder tablet met gratis Squla lesstof

De Kids Galaxy Tab biedt alle functies die ook in de reguliere Galaxy Tab A 10,1-inch (2019) zijn terug te vinden. Daarnaast kun je 3 maanden kosteloos gebruik maken van Squla. De oefenprogramma’s worden onderverdeeld in drie categorieën. Peuters / Kleuters, Groep 3 t/m 6 en Groep 7 / 8 – zodat jouw kind op z’n eigen niveau en tempo spelenderwijs kan oefenen. Normaliter kost een Squla abonnement €12 per maand (of €60 per half jaar / €96 per jaar).

Ronald van den Worp, Online Manager bij Squla: Samsung is, net als Squla, een innovatief merk dat staat voor vooruitgang. Door onze krachten te bundelen hopen wij nog meer kinderen spelenderwijs te laten leren.

De Samsung Limited Edition tablet voor kids-actie in het kort:

• Schokbestendige, kindvriendelijke oranje cover met uitklapbare steun

• Voucher voor 3 maanden Squla

• Galaxy Tab A (2019, 10.1”) 32GB WiFi Black

De Samsung Kids Galaxy Tab A met speciale Squla-bundel is vanaf september 2020 verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 230. De kindertablet is onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt, Bol en Coolblue.