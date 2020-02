Officiële productfoto’s van Samsung Galaxy Z Flip vouwtelefoon Komende maand wordt de Galaxy Z Flip verwacht, dit wordt de eerste clamshell smartphone van Samsung met een flexibel scherm. Zie hier de officiele foto's.

Over twee weken zal Samsung Electronics in Amerika haar nieuwste smartphones introduceren. Hiervoor staat op dinsdag 11 februari 2020 een evenement gepland in San Francisco waar journalisten en vertegenwoordigers uit de telecombranche als eerste kunnen kennismaken met de nieuwe toestellenreeks van de Koreaanse fabrikant.

Voor het Galaxy Unpacked 2020 event kun je overigens geen entree kaartjes kopen, je bent alleen welkom als je een uitnodiging hebt ontvangen. Samsung zal wel een livestream opzetten zodat iedereen via YouTube kan meekijken naar de productintroducties.

Samsung Galaxy Z Flip vouwtelefoon

Dit jaar worden er drie nieuwe telefoons in de premium S-serie verwacht. De Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra. Daarnaast zal Samsung ook haar allernieuwste opvouwbare telefoon presenteren, de Galaxy Z Flip.

Echt spannend gaat de show niet meer worden. De afgelopen maand zijn nagenoeg alle details van de nieuwe smartphones al bekend gemaakt. Nee niet door Samsung zelf, maar door een aantal fanatieke journalisten die er een soort sport van hebben gemaakt om nog voor de officiële introductie de producten volledig te ontrafelen. Ondanks het feit dat de Koreanen een zeer strikt geheimhoudingsbeleid voeren gebeurt het elk jaar weer.

Eerst zijn de modelnamen van de nieuwe toestellen door de media openbaar gemaakt. Daarna zijn de technische specificaties en verkoopprijzen van elk afzonderlijk toestel opgehoest. En daar bleef het niet bij, deze week kwam het tot een hoogtepunt met de onthulling van alle productfoto’s, waardoor ook de beschikbare kleuren bekend zijn geworden. Zelfs de officiële hoesjes van de Galaxy S20 moesten het ontgelden.

Dit soort afbeeldingen verspreiden zich overigens in een zeer hoog tempo. In een tijdsbestek van amper 24 uur worden de plaatjes wereldwijd verspreid, daar zal menig persbureau jaloers op zijn. Dankzij sociale media is het allemaal ook nog eens in een stroomversnelling gekomen.

De officiële productafbeeldingen van de Samsung Galaxy Z Flip die in deze publicatie zijn gebruikt zijn door Roland Quandt van WinFuture openbaar gemaakt, waarvoor onze dank.