Galaxy S22 met soortgelijk camera design als de Galaxy S21? Samsung Electronics legt in China een drietal smartphone modellen vast, waarbij het camera design duidelijk is geïnspireerd op de Galaxy S21 serie.

Begin dit jaar heeft Samsung haar nieuwe S-serie serie aangekondigd, bestaande uit drie modellen, de Galaxy S21, de S21 Plus en de S21 Ultra. Alle drie de smartphones zijn voorzien van een nieuw ontworpen camerasysteem, waarbij het cameraeiland op eigenaardige wijze doorloopt tot aan het frame aan de zijkant en bovenkant van het toestel. Het geeft de S21 serie een uniek en stijlvol karakter.

Met nog een half jaar te gaan voordat de S22 serie wordt aangekondigd roept dit natuurlijk de vraag op; zal de komend jaar verwachte Samsung Galaxy S22 serie worden voorzien van een soortgelijk camera design?

Samsung Galaxy S21 camera design varianten

Op 9 februari 2021 heeft Samsung Electronics een designpatent aangevraagd bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). De documentatie is vandaag, 13 juli 2021 vrijgegeven. Er worden drie smartphone modellen getoond die bijzonder veel gelijkenissen vertonen met de Galaxy S21 line-up.

De voorzijde is bij alle drie de gepatenteerde Samsung Galaxy smartphones identiek. Het gaat om een mobiele telefoon met smalle schermranden en een centraal geplaatste punch hole selfie camera – vergelijkbaar met de S21 line-up. De achterzijde is bij alle drie de modellen verschillend vormgegeven.

Het meest eenvoudige model beschikt over een dubbele camera, die in de linker bovenhoek is gesitueerd. Het cameraeiland is aan de zijkant en bovenkant samengesmolten met het frame. Het formaat van de cameralenzen lijkt eveneens identiek te zijn aan de huidige S-serie modellen.

Het tweede model dat Samsung heeft gepatenteerd is voorzien van extra veel camera’s. Ditmaal zien we vier camera’s die onder elkaar zijn geplaatst. Er zijn geen extra sensoren of een laser AF zichtbaar. Alle vier de cameralenzen hebben hetzelfde formaat.

Ten slotte is er ook nog een derde model vastgelegd, dit toestel toont qua ontwerp de meeste overeenkomsten met Apple. Net als bij de iPhone 12 serie is er gekozen voor een vierkant camerasysteem dat in de linker bovenhoek is gesitueerd. Ook dit smartphone model is uitgerust met vier grote cameralenzen.

Qua ontwerp lijkt het tweede model overigens meer in lijn te liggen met Samsung’s design filosofie dan laatstgenoemde model, maar dat even terzijde. De LED flitser is op de patentbeelden niet zichtbaar. Bij de Galaxy S21 heeft Samsung ervoor gekozen om de flitser rechts van het cameraeiland te plaatsen. Logischerwijs zal dit ook het geval zijn bij de modellen die we vandaag bespreken.

De boven- en onderkant van de mobiele telefoon is identiek aan die van de Samsung S21. De onderzijde is voorzien van een simkaart compartiment, een microfoon, een USB-C aansluiting en een speaker. Aan de bovenzijde is een tweede microfoon geplaatst.

Het blijft vooralsnog onbekend of Samsung de gepatenteerde modellen ook officieel zal presenteren. Zo is het niet ondenkbaar dat het hier gaat om designvarianten op de reeds beschikbare S21 serie, die Samsung dus niet meer zal uitbrengen. Opvallend genoeg wordt er namelijk geen model getoond met drie cameralenzen – zoals wel het geval is bij de S21/S21+.

Een andere mogelijkheid is dat Samsung deze ontwerpen wil inzetten voor de Galaxy S22 serie. Vermoedelijk worden er opnieuw drie modellen aangekondigd, naast een standaard model zal er ook een Plus en een Ultra model verschijnen. Het duurt echter nog een half jaar alvorens de Samsung S22 line-up officieel wordt geïntroduceerd, de komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent de verwachte S-serie modellen.

Het gaat in ieder geval niet om het ontwerp van de Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition). Deze smartphone wordt komende maand verwacht tijdens Galaxy Unpacked 2021, de S21 FE wordt het goedkoopste S-serie model in 2021. Het design van dit toestel is echter al bekend en komt niet overeen met de patentbeelden.

Bekijk hier de aanvraag van de Samsung Galaxy S21 / S22 modellen.