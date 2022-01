Samsung Mobile Partner twittert over Galaxy S en Note serie Nederlandse 'Official Samsung Mobile Partner' maakt melding van Galaxy Note-serie in Tweet. Krijgt deze high-end smartphone serie toch nog een vervolg?

Na de release van de Samsung Galaxy Note 20 serie in augustus 2020 heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant geen nieuwe Note smartphone meer uitgebracht, tot onvrede van veel trouwe gebruikers. In de tussentijd is de focus verlegd naar opvouwbare smartphones, zoals de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Ook werd afgelopen jaar de Galaxy S21 Ultra uitgebracht, als eerste S-serie smartphone met S Pen compatibiliteit.

Komende maand wordt zelfs alweer de Galaxy S22 Ultra verwacht. Dit toestel krijgt nog meer gelijkenissen met de Note line-up, inclusief de rechthoekige vormgeving en een styluspen compartiment. Even werd er zelfs gedacht dat het nieuwe Ultra model onder de naam Galaxy S22 Note of Note 22 Ultra zou worden weggezet. Daar lijkt echter toch geen sprake van te zijn. Maar wat betekent dit voor de Note line-up?

Velen gaan er vanuit dat de befaamde Note line-up definitief tot een einde is gekomen. Samsung heeft dat tot op de dag van vandaag echter nooit officieel bevestigd. Een Nederlandse ‘Official Samsung Mobile Partner’ maakt de verwarring nu compleet.

Azerty.nl meldt op 7 januari 2022 op Twitter: “Wij zijn officieel @SamsungNL Mobile partner! De nieuwste telefoons zijn meteen beschikbaar in ons assortiment. Van de Galaxy S-serie tot de Note-serie.”

Azerty is een Nederlandse webshop, gevestigd in Raalte, dat zich heeft gespecialiseerd in IT hardware. Het bedrijf is uiteraard trots om zich ‘officieel partner van Samsung’ te mogen noemen en deelt dit bericht via social media. Toch is het frappant dat hierbij de Note-serie wordt aangehaald.

Als je het hebt over ‘de nieuwste telefoons’ denk je eerder aan de Galaxy A serie of de Galaxy Z opvouwbare smartphones – in plaats van de Note serie. Vanuit een marketing perspectief is het nog wel uit te leggen, want Note-gebruikers hebben simpelweg meer te besteden dan A-serie gebruikers.

De promotie afbeelding die bij de Tweet is geplaatst is net zo merkwaardig. Hierop wordt de Galaxy S21 samen met de Galaxy Note 10 Lite afgebeeld. Laatstgenoemde model werd in januari 2020 geïntroduceerd… dit toestel wordt allang niet meer gevoerd door Samsung. Op de Azerty.nl website worden overigens ook geen Note-modellen aangeboden.

Toch vraag je je af hoe zo’n tweet tot stand komt. Weet deze Official Samsung Mobile Partner meer over het lot van de felbegeerde Galaxy Note serie? Of moet het bedrijf het assortiment van Samsung simpelweg nog beter leren kennen. De tijd zal het moeten uitwijzen.

Het social media team van Samsung Nederland is in ieder geval op de hoogte van de Tweet, want Azerty.nl heeft @SamsungNL meegenomen in de tweet. Blijkbaar zien zij er verder geen kwaad in, want het bericht staat drie dagen na dato nog gewoon online.