Samsung Galaxy S21 kopen met korting Wil jij de Galaxy S21 kopen als los toestel? Samsung geeft nu tijdelijk extra inruilkorting, zo kun je deze high-end smartphone extra goedkoop kopen.

Toon pagina inhoud

Sinds eind januari is de Samsung Galaxy S21 modellenreeks verkrijgbaar in Nederland, als los toestel en met abonnement. De line-up bestaat uit drie modellen, de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Hoewel er online alweer regelmatig nieuws verschijnt over de verwachte Galaxy S22 serie, zijn de huidige modellen uiteraard ook nog erg interessant. De adviesprijzen werden dit jaar naar beneden bijgesteld, wat resulteerde in aantrekkelijke vanaf prijzen van respectievelijk €850, €1.050 en €1.250.

In de tussentijd zijn er tien maanden verstreken, waardoor je de S-serie modellen inmiddels met een leuke korting kunt kopen. Samsung biedt de Galaxy S21 momenteel aan voor € 780. Z’n grote broer kun je kopen voor € 920 en het Ultra model kost op het moment van schrijven € 1.120. Dat betekent dat de prijzen al 8 tot 12% zijn gedaald sinds de release begin dit jaar. Daar komt bij dat je nu tijdelijk tot €200 extra inruilwaarde ontvangt voor je oude telefoon.

Samsung geeft extra inruil korting bij aankoop Galaxy S21

Een leuke actie, maar hoe werkt het precies? Stel, je hebt een goed werkende Galaxy S10 in huis die je die je wilt inruilen voor de Galaxy S21. Voor dat model ontvang je een inruil bedrag van €125. Daarnaast krijgt je tijdelijk tot €200 inruilkorting cadeau, voor de Galaxy S10 ligt dat bedrag op €100. Dat betekent dat je in totaal €225 voor je oude telefoon ontvangt, waarvan €100 direct als korting wordt verrekent in je winkelwagen.

Vervolgens dien je jouw oude telefoon binnen een week op te sturen naar Samsung, waarna een beoordeling van de status van het product zal plaatsvinden. Als het toestel naar behoren functioneert krijg je de afgesproken inruilwaarde uitgekeerd. Vertoont de telefoon toch meer schade dan gedacht, dan zal het inruil-bedrag verlaagd worden. Via de Samsung website kun je per telefoonmodel bekijken wat de geschatte inruilwaarde is en wat het extra inruilvoordeel bedraagt.

Wil jij gebruik maken van deze actie? Dan dien je snel te handelen. De aanbieding van Samsung is nog geldig tot en met aankomende zondag 14 november 2021.

Samsung S21 kopen met abonnement

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden om voordeel te krijgen op je nieuwe Galaxy telefoon. Zo zijn er online ook betrouwbare aanbieders te vinden die de Galaxy S21 voor zo’n €760 aanbieden. Dat scheelt toch weer twee tientjes. De inruilactie is echter uitsluitend geldig als je de telefoon via de Samsung website koopt.

Een andere mogelijkheid om korting te krijgen is door de telefoon te kopen in combinatie met een abonnement. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2, bieden de Samsung Galaxy S21 aan met abonnement.

In combinatie met een abonnement ontvang je doorgaans een leuke korting op de toestelprijs. Gemiddeld rekenen providers een toestelprijs van zo’n € 600. Dat is toch een aanzienlijk verschil met de €780 die je voor een los toestel dient te betalen. Terwijl de bel- en databundel tarieven gelijk liggen aan die van een sim-only abonnement.

Mocht je voor deze optie willen gaan, overweeg dan om de telefoon direct af te betalen tot een maximaal openstaand bedrag van €250. Zodoende kun je een inkomenstoets en BKR-registratie voorkomen.

Heb je nog wat langer geduld? In januari 2022 wordt de Galaxy S21 FE verwacht, als goedkoopste telg binnen de S21 serie. Vervolgens zal de Samsung Galaxy S22 line-up in februari verschijnen. Tegen die tijd zullen de prijzen van de huidige modellen ongetwijfeld verder zakken.