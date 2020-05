Samsung Galaxy S20 met extra beveiligde processor De high-end modellen uit de Samsung Galaxy S20 serie krijgen een extra beveiligde processor om persoonlijke gegevens effectief te beschermen.

Samsung heeft een extra beveiligde processor aangekondigd voor de reeds gelanceerde Galaxy S20 serie, waartoe de S20, de S20 Plus en de S20 Ultra behoren. Dit zijn één voor één high-end 5G telefoons. De beveiligde chipset beschermt de topmodellen tegen hardware-aanvallen, zoals fysieke en side-channel aanvallen. Dit betekent dat gebruikers kunnen rekenen op een betrouwbaardere beveiliging van hun persoonlijke gegevens, zoals bankwachtwoorden en schermvergrendelinggegevens.

De extra beveiligde processor van de Galaxy S20 modellen biedt bescherming tegen uiteenlopende persoonlijke gegevens op je smartphone. Zo zorgt de verbeterde hardware-beveiliging ervoor dat je patroon of het wachtwoord van je vergrendelingsscherm niet vatbaar zijn voor vergissingen. Hierdoor is het opnieuw instellen van de foutenteller die het aantal mislukte pogingen tot ontgrendeling controleert voor aanvallers vrijwel onmogelijk.

Daarnaast kan de innovatieve chipset overweg met blockchain authenticatie. Dit is vergelijkbaar met hoe banken momenteel data beveiligen. Ook is er ondersteuning van Strongbox Keymaster mogelijk. Dit betekent dat privédata in al jouw apps hardwarematig beveiligd kan worden.

Erik Seure, Head of Sales en Marketing Mobile B2B bij Samsung Benelux: Smartphones zijn vandaag de dag dé sleutel tot persoonlijke data, zoals bankgegevens, opgeslagen vertrouwelijke e-mails en persoonlijke tickets. Betrouwbare beveiligingstechnologieën zijn dan ook cruciaal. Met de extra beveiligde processor tillen we de beveiliging van de Galaxy S20 serie naar een hoger niveau en beschermen we smartphones beter tegen hardware-aanvallen.

Op de vernieuwde SoC zijn verschillende verdedigingsmechanismen geïnstalleerd voor het tegengaan van:

• Fysieke aanvallen: Bij fysieke aanvallen worden onderdelen van het toestel gemanipuleerd. Een fysiek schild biedt bescherming tegen dergelijke fysieke aanvallen.

• Aanvallen door hardware-fouten: Aanvallers kunnen door middel van hardware-fouten de beveiliging doorbreken. Slimme algoritmes bieden hiervoor de oplossing.

• Side-channel aanvallen: Om door de beveiliging van een apparaat te komen, worden bij side-channel aanvallen de temperatuur en spanning geanalyseerd. Innovatieve technologie in de extra beveiligde processor signaleert ongebruikelijke spannings- of temperatuurveranderingen en voorkomt aanvallen.

Beveiliging van Galaxy smartphones

Samsung heeft beveiliging hoog in het faandel staan. Zo beschermt het meerlaagse beveiligingssysteem Samsung Knox je meest gevoelige informatie tegen malware en andere bedreigingen door een integratie van hardware met software. Bovendien worden door Secure Wi-Fi uitgaand internetverkeer versleuteld en tracking-apps en -websites uitgeschakeld bij dagelijks internetgebruik.

Zo kun je veilig internetten via openbare draadloze verbindingen zonder dat je bang hoeft te zijn voor beveiligingslekken. En verlies je je smartphone? Of wordt je Samsung Galaxy S20 gestolen? Dan kun je via de Find My Mobile-dienst op afstand je smartphone traceren en een back-up maken van gegevens die op het toestel staan en het scherm vergrendelen. Ook kun je alle opgeslagen gegevens op je telefoon verwijderen.