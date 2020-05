Samsung Galaxy S20 kopen? Pas op voor imitatie smartphones! Online worden er verschillende Galaxy S20 imitaties aangeboden, die stukken goedkoper zijn dan het origineel. Bedenk je wel: ‘Goedkoop is vaak duurkoop’.

In onze continue zoektocht naar interessante patenten over toekomstige producten komen we met regelmaat producten tegen die de nodige vraagtekens oproepen. Denk bijvoorbeeld aan relatief onbekende partijen die vergelijkbare producten vastleggen als gerenommeerde fabrikanten. Zo rapporteerde we vorig jaar over een octrooi van het Chinese Haipai, die een smartphone design liet vastleggen dat een rechtstreekse kopie was van de Oppo Reno met haar haaienvin pop-up camera.

Ditmaal zijn we een viertal patenten tegengekomen in de EUIPO database die zeker even het benoemen waard zijn. Het gaat namelijk om de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy Z Flip, de Galaxy S20, de Galaxy S20 Plus en de Galaxy S20 Ultra. Inderdaad, de gehele high-end line-up van Samsung is in februari dit jaar vastgelegd door Geosum International Global Investments Grup uit Madrid.

Samsung Galaxy S20 imitatie modellen

Op 9 februari 2020 heeft Geosum International Global Investments Grup samen met partner Butterfly Global Investments Company uit Seycellen een viertal designs vastgelegd voor de Europese markt. De patenten zijn tevens geregistreerd en gepubliceerd in de WIPO database.

Bij alle vier de ontwerpen is er slechts één aanzicht gepatenteerd, in kleur. Van de Galaxy S20 serie is de achterzijde met het camerasysteem vastgelegd, bij de Z Flip imitatie is juist de binnenzijde met het flexibele scherm vastgelegd. Het lijken exacte kopieën te zijn van de originele Samsung smartphones. Alleen de fysieke knoppen aan de zijkant van het toestel ontbreken. Daarnaast is op de achterzijde geen Samsung logo, maar een Butterfly logo zichtbaar

Over de bedrijven Geosum International Global Investments Grup en Butterfly Global Investments Company is online opmerkelijk weinig te vinden. Laatstgenoemde is gevestigd in Seycellen, een eilandengroep aan de oostkant van Afrika. Waarschijnlijk is dit uitsluitend een financiële holding, zo werden de Seycellen eerder dit jaar door de EU op de zwarte lijst van belastingparadijzen gezet. Geosum is gevestigd in Madrid, Spanje. Dit bedrijf staat sinds 2015 geregistreerd met uiteenlopende activiteiten, van constructiewerk en vastgoedactiviteiten tot import/export en detailhandel.

De aanvraag datum van de designpatenten maken dit een extra interessant verhaal. Want Samsung heeft haar nieuwe modellen op 11 februari 2020 officieel aangekondigd. Twee dagen vóór de officiële inroductie werden de kopieën al vastgelegd. Vanzelfsprekend was het ontwerp van de nieuwe S20 serie toen al uitgelekt op internet, hier zal het gepatenteerde ontwerp dan ook ongetwijfeld op gebaseerd zijn.

Imitatie telefoons zijn veel goedkoper

Dit verhaal staat niet op zich. Op internet zijn verschillende clonen te vinden van de Samsung Galaxy S20 line-up, deze replica toestellen zien er vaak hetzelfde uit als het origineel. Intern worden er veelal andere -goedkopere- componenten gebruikt, waardoor de prijs van deze replica telefoons beduidend aantrekkelijker is. Een replica van de S20 Ultra kun je kopen voor $260 USD (€240), terwijl het origineel een verkooprijs heeft van €1.350.

Zo kun je maar liefst 5 imitatie smartphones kopen voor nog minder geld dan één origineel toestel. De namaak toestellen verdwijnen in de zwarte handel en wordt onderhands doorverkocht -de zogenaamde kofferbak verkoop, zodat iedereen een graantje mee kan pikken van de verkoop. Kopers laten zich verleiden door de lage prijs, maar op garantie hoef je niet te rekenen. Doorgaans gaan deze imitatie toestellen ook veel sneller kapot of ze presteren simpelweg niet naar wens – denk aan de toepassing van goedkope processoren met weinig werkgeheugen. Zo vond ik online een Galaxy S20 Ultra met 1GB werkgeheugen…

Bij zogenaamde ‘slaafse nabootsing’, oftewel het domweg kopiëren van een ontwerp, kan een bedrijf –in dit geval Samsung- aanzienlijke schade oplopen. Op grond hiervan kan uiteraard actie worden ondernomen. Het is dan echter wel van belang dat het vastgelegde design voldoende onderscheidend vermogen heeft.

De regels omtrent intellectueel eigendomsrecht en modelrecht verschillen ook per land. Zo is het in Nederland gebruikelijk dat een nieuw design wordt vastgelegd, zonder hierbij te kijken naar andere ingediende patenten. Elke octrooiaanvraag wordt verleend en geregistreerd. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan pas wordt onderzocht wie welke rechten heeft. Dit is echter vrij uniek in de wereld, in de meeste landen vind het onderzoek plaats voordat het patent verleend wordt.

De namaakindustrie wordt met het jaar groter – ook in Europa. Zo publiceerde de EUIPO vorig jaar nog een gedegen onderzoeksrapport waarin de effecten van piraterij en namaakgoederen aan bod kwamen. In Europa is het effect van nepproducten op de verkoop van smartphones maar liefst 8,3%. In Spanje ligt dit percentage zelf nog hoger; 10%, zo rapporteerde de Spaanse krant El Pais op basis van het EUIPO onderzoek.

Samsung telefoon kopen? Raadpleeg de Store Locator

Populaire producten vallen nou eenmaal sneller ten prooi aan namaak. Het is dan ook altijd aan te raden om je elektronica producten bij een gerenommeerde retailer te kopen. En mocht de smartphone van jouw keuze beduidend goedkoper zijn dan verwacht, wees dan altijd op je hoede. Benieuwd welke retailers daadwerkelijk Samsung producten mogen verkopen? Online biedt Samsung de optie ‘Store Locator‘, zo vind je eenvoudig alle erkende verkooppunten in jouw regio.

