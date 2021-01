Galaxy Note serie komt tot een eind aldus Samsung expert Opnieuw laaien de geruchten op dat Samsung afscheid zal nemen van de high-end Galaxy Note smartphone serie. Komt er nog wel een Galaxy Note 21 (Ultra)?

Toon pagina inhoud

Jarenlang voerde Samsung twee high-end smartphone series. De Galaxy S-serie die aan het begin van het jaar geïntroduceerd wordt en de Galaxy Note serie die in de tweede helft van het jaar volgt. Met de komst van opvouwbare smartphones is er echter veel veranderd, want het aanbod high-end Samsung smartphones is significant toegenomen. Temeer omdat er ook steeds meer S- en Note modellen geïntroduceerd worden. Zo zijn er afgelopen week maar liefst drie Galaxy S21 modellen aangekondigd, later dit jaar wordt er ook nog een vierde variant verwacht in de vorm van een Galaxy S21 FE.

De Galaxy Note en S-serie zijn de afgelopen jaren ook steeds meer op elkaar gaan lijken. Er gaan dan ook al langer geruchten dat Samsung voornemens is om de Galaxy Note line-up vaarwel te zeggen. Zodoende kan het bedrijf zich nog meer toespitsen op de ontwikkeling en verkoop van opvouwbare smartphones.

Samsung Galaxy Note line-up voor 2021 komt mogelijk te vervallen

De Zuid-Koreaanse fabrikant is ook al duidelijk bezig met het treffen van voorbereidingen om Note-gebruikers een goed alternatief te kunnen bieden. Zo heeft Samsung er dit jaar voor gekozen om het nieuwe vlaggenschip, de Galaxy S21 Ultra, compatibel te maken met de S Pen. Het is voor het eerst dat er een S-serie smartphone ondersteuning biedt voor de styluspen, die al jaren zo kenmerkend is voor de Note modellenreeks.

Het leek erop dat er dit jaar nog één laatste Samsung Galaxy Note 21 serie zou verschijnen. Het kan echter ook maar zo zijn dat er überhaupt geen nieuwe Note smartphone meer geïntroduceerd wordt. Samsung expert Ice Universe heeft zojuist een korte, maar duidelijke boodschap op Twitter gezet; ‘Galaxy Note’ met daaronder een klassieke filmillustratie met de tekst: ‘The End’.

Verwachte high-end Samsung smartphone modellen

In november vorig jaar werd er ook al over gesproken dat Samsung geen nieuwe Note smartphone in de planning heeft staan voor 2021. Wel worden er dit jaar drie opvouwbare smartphones verwacht. Allereerst een clamshell model, de Samsung Galaxy Z Flip 3 zal de Z Flip vervangen.

Daarnaast zal de Galaxy Z Fold 2 worden opgevolgd door de Z Fold 3. Deze opvouwbare smartphone zal naar verwachting ook over S Pen support beschikken. Het derde vouwbare model wordt een goedkopere variant van de Fold, deze vouwtelefoon wordt mogelijk onder de naam Samsung Galaxy Z Fold FE op de markt gebracht.

Zonder de Samsung Note smartphones tellen we dus al 7 high-end modellen voor 2021. Mogelijk dat er simpelweg geen ruimte meer is voor een nieuwe reeks Note toestellen. Het zou wel een heel triest einde zijn voor een smartphonereeks die dit jaar precies 10 jaar bestaat.

Uiteraard hebben we Samsung op basis van dit gerucht om commentaar gevraagd. De communications manager van Samsung Nederland heeft aangegeven hier geen verdere uitspraken over te kunnen doen.

Normaliter worden de nieuwe Note modellen in augustus geïntroduceerd. We zullen dus nog even geduld moeten hebben alvorens we definitief uitsluitel krijgen omtrent dit vraagstuk.