Samsung Galaxy Z Fold 2 aanbieding met gratis smartwatch Samsung zet leuke actie op voor Galaxy Z Fold 2. Consumenten die deze opvouwbare smartphone kopen krijgen een gratis Galaxy Watch 3 meegeleverd.

Samsung heeft een leuke kerstactie opgezet voor haar nieuwste opvouwbare smartphone. De Samsung Galaxy Z Fold 2 wordt gedurende de feestdagen geleverd met een gratis Galaxy Watch 3 smartwatch, ter waarde van €460. Deze aanbieding is geldig tot en met 3 januari 2021. Consumenten kunnen de Galaxy Z Fold 2 5G kopen in de kleuren Mystic Bronze en Mystic Black voor een prijs van € 2.000.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is een opvouwbare telefoon met een 6,2” cover display en een 7,6” flexibel display aan de binnenzijde. Er zijn drie 12 megapixel camera’s aangebracht op de achterzijde, daarnaast is er een 10 megapixel selfiecamera ingebouwd aan de voorzijde. Als je het toestel openklapt is er nog een 10 megapixel camera beschikbaar. De telefoon wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865 Plus, standaard wordt de Z Fold 2 voorzien van 12GB RAM en 255GB opslaggeheugen. Ten slotte is er een 4.500 mAh batterij ingebouwd.

LetsGoDigital heeft momenteel een test exemplaar van Samsung’s nieuwste vouwtelefoon op kantoor liggen. Binnenkort zullen we een uitgebreide Samsung Galaxy Z Fold 2 review publiceren, waarin we alle voordelen en nadelen van dit toestel uitgebreid zullen bespreken.

Samsung opvouwbare telefoon kopen met korting

Door het toestel via de Samsung site aan te schaffen kun je het scharnier een kleur naar keuze meegeven, zo kun je kiezen voor Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Blue en Metallic Red. Wil je extra korting? Dan kun je gebruik maken van het Samsung Inruil programma waarbij je, afhankelijk van het in te ruilen smartphonemodel, een korting ontvangt tot € 500.

Ook ontvang je bij het kopen van de Galaxy Z Fold 2 5G een 1-jaar Samsung Care+ verzekering, die dekking biedt tegen onopzettelijke schade – onder andere bij schade van het scherm. De voorwaarden staan op de Samsung website vermeld, zo worden er € 130 servicekosten per claim in rekening gebracht.

Daarnaast kun je een jaar lang kosteloos gebruik maken van de Galaxy Z Premier Service, hieronder valt de ophaalservice en directe ondersteuning van een Foldable Expert via de telefoon. Ten slotte krijg je 4 maanden de gelegenheid om YouTube Premium gratis te gebruiken – zo kun je video’s zonder advertenties bekijken, ook is het mogelijk om video’s te downloaden.

Sinds september kun je de Galaxy Z Fold 2 kopen in Nederland. De genoemde prijs van €2.000 is overigens voor een los toestel zonder abonnement. Besluit je de opvouwbare smartphone met abonnement te kopen, dan ontvang je doorgaans korting op de toestelprijs. De hoogte van die korting varieert per telecomprovider, de prijzen zijn op internet eenvoudig te vergelijken per provider en per bel/data bundel. Alle Nederlandse providers bieden deze telefoon aan, waaronder KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo.

De Galaxy Watch 3 werd in augustus geïntroduceerd, van deze smartphone is zowel een 41mm als een 45mm model uitgebracht. Tijdens de Samsung Galaxy Z Fold 2 actieperiode krijg je de 45mm smartwatch gratis meegeleverd, in de kleur zwart. Het Tizen horloge beschikt over een 1,4” Super AMOLED display, een 340 mAh batterij en tal van geavanceerde functies om je gezondheid te monitoren en je conditie op peil te houden.