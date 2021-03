iPhone 12 Pro Collectie geïnspireerd op Mortal Kombat 2021 Caviar brengt drie luxe Limited Edition smartphones uit van de iPhone 12 Pro (Max) in teken van de cult game en komende actiefilm Mortal Kombat.

Caviar brengt met regelmaat exclusieve Limited Edition smartphones uit, die veelal gebaseerd worden op de topmodellen van Apple en Samsung. Ditmaal heeft het Russische Caviar drie bijzondere iPhone 12 Pro (Max) modellen ontworpen, speciaal voor de fans van de game Mortal Kombat. De introductie van deze smartphones staat niet op zich, want komende maand komt ook de verfilming van deze populaire fantasy/actie videogame uit. Veel fans kijken hier dan ook reikhalzend naar uit.

De 2021 Mortal Collection van Caviar bevat drie iPhone 12 Pro / Pro Max modellen, ieder is gewijd aan een ander personage binnen de legendarische game: de hoofdrolspeler Scorpion, de keizer Shao Kahn en de tovenaar Shang Tsung.

iPhone 12 Pro Scorpion editie

Het ontwerp van de iPhone 12 Pro Scorpion is geïnspireerd op de hoofdrolspeler van Mortal Kombat; Scorpion en zijn wapen, dat om de hoes van de smartphone is gewikkeld. De smartphone is omhuld met ultrasterk titanium met een goudkleurige extra sterke PVD-coating, dat ook gebruikt wordt voor luxe Zwitserse horloges.

Inzetstukken van multi-layer materiaal op basis van epoxyhars en glasvezel zorgen voor de versieringen. Deze Limited Edition smartphone ziet er zowel bruut als luxueus uit.

Caviar zal 99 exemplaren vervaardigen van deze bijzonder vormgegeven smartphone. De vanaf prijs is vastgesteld op $ 6.140 USD, hiervoor ontvang je het model met 128GB geheugen. Prijzen voor de iPhone 12 Pro Max beginnen bij $ 6.680 USD. Vanzelfsprekend bieden deze toestellen exact dezelfde functies als een reguliere iPhone 12 Pro (Max).

Limited Edition smartphone in teken van Shao Kahn

Het indrukwekkende imago van Shao Kahn inspireerde Caviar-ontwerpers om een ​​sober model te maken van de iPhone 12 Pro Shao Kahn. Een titanium troon is geplaatst op een zwarte basis gemaakt van resistent composiet materiaal. Er zit niemand in, maar de troon is niet leeg – er ligt een oorlogshamer in. De oorlogshamer is gevormd uit de phrase ‘I Win’.

Het wapen is bedekt met slijtvast premium materiaal – titanium verwarmd tot super-temperaturen, aangebracht volgens PVD-techniek. Het design is afgemaakt met een goudkleurige schedel, die de vijanden symboliseert die zijn verslagen door de eigenaar van de hamer.

Van de iPhone 12 Pro Shao Kahn Editie worden eveneens 99 exemplaren vervaardigd. Op de zijkant van het toestel wordt een uniek nummer ingegraveerd. De vanaf prijs voor het 128GB model is vastgesteld op $ 6.910 USD. Prijzen voor de Pro Max beginnen bij $ 7.450 USD.

iPhone 12 Pro Mortal Komat Collectie: Shang Tsung

De machtige tovenaar in Mortal Kombat vormde de inspiratie voor de Shang Tsung editie. Daar zien we de ziel van een tovenaar die een andere ziel van een verslagen vijand onttrekt. De letters waaruit de zin «You Soul is Mine» bestaat, zijn bekleed met materiaal dat oplicht in het donker.

De exclusieve smartphone combineert titanium met een zwarte, ultra-duurzame PVD-coating met een 3D doodshoofd en twee slangenpatronen. De kast is versierd met 4 smaragden met een hoge verzadiging, die de smartphone een luxe en mysterieuze uitstraling geven.

Kosten voor de iPhone 12 Pro Shang Tsung beginnen bij $ 6.600 USD voor het 128GB model. Daarnaast is er keuze uit 256GB en 512GB geheugen. De prijs van de iPhone 12 Pro Max begint bij $ 7.140 USD.