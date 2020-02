Galaxy S20 Ultra camera met Samsung Nonacell technologie Camera van Samsung Galaxy S20 Ultra krijgt Nonacell technologie, om 9 pixels samen te voegen tot 1 pixel. Voor betere resultaten in low-light situaties.

Over minder dan één week wordt de Galaxy S20 serie onthuld door Samsung. Nieuw wordt het Ultra model, dit wordt niet alleen de grootste S-serie smartphone, dit toestel krijgt ook de beste camera. Het wordt de eerste Samsung Galaxy smartphone die over een 108 megapixel camera zal beschikken. Daarnaast wordt de Galaxy S20 Ultra uitgerust met een 48 megapixel telefoto lens met 10x optische zoom en 100x digitale zoom, evenals een 12 megapixel ultra-groothoekcamera en ten slotte een 3D ToF camera.

Een nieuwe trademark aanvraag geeft ons meer informatie over de camera van de S20 Ultra 5G. Samsung zal namelijk voor het eerst gebruikmaken van Nonacell technologie, in plaats van Tetracell.

Nonacell camera technologie voor Samsung Galaxy S20 Ultra

Op 5 februari 2020 heeft Samsung Electronics bij de UK IPO (Intellectual Property Office) merknaam bescherming ingediend voor ‘Nonacell’. De handelsmerk aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving:

Samsung Nonacell trademark description: Image sensor; electric sensor; camera containing an image sensor’.

Samsung camera sensoren maken normaliter gebruik van Tetracell technologie, ook wel bekend als Quad Bayer. Deze technologie maakt het mogelijk om 4 pixels samen te voegen tot 1, om detailrijke en rijsvrije foto’s te maken bij slechte lichtomstandigheden. Nonacell wordt nog een stuk geavanceerder.

‘Nona’ staat voor 9 in het Latijns. Oftewel, met Nonacell technologie worden 9 pixels samengevoegd tot 1 pixel. Zodoende kun je met een 108 megapixel camera haarscherpe 12 megapixel foto’s maken, ideaal voor low-light fotografie.

Het is overigens niet helemaal voor het eerst dat we horen over Samsung Nonacell technologie, halverwege december wist Twitteraar Ice Universe te melden dat de 108 megapixel ISOcell Bright HM1 sensor gebruik zal maken van geavanceerde Nonacell technologie. Dat gerucht is bij deze bevestigt. Door 9 pixels samen te voegen tot 1 pixels kunnen er 0.8μm pixels omgezet worden naar 2.4μm pixels, wat met name zal bijdragen aan een verbetering van de beeldkwaliteit bij slechte lichtomstandigheden.

Op dinsdag 11 februari 2020 zal het Galaxy Unpacked 2020 evenement plaatsvinden in San Francisco. Op dat moment zal Samsung alle details omtrent de nieuwe S20 serie onthullen. Gelijktijdig zal ook de Samsung Galaxy Z Flip klaptelefoon geïntroduceerd worden. Het launch evenement is te volgen via een live stream en begint om 20:00 Nederlandse tijd.

