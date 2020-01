Chinese opvouwbare smartphone kopen bij Alibaba Alibaba patenteert een unieke opvouwbare klaptelefoon met twee vouwlijnen. Ook is er een display op de achterzijde beschikbaar voor extra gebruikscomfort.

Het Chinese Alibaba is bij veel Nederlandse consumenten, maar ook bij het B2B bekend als eCommerce site met lage prijzen, bovendien worden veruit de meeste producten gratis verzonden. Het bedrijf verkoopt zelf geen goederen maar functioneert als een tussenpersoon voor de verkoper en koper. In de webshop van Alibaba vind je een zeer divers en uitgebreid assortiment, waaronder consumenten elektronica producten zoals smartphones. Ook mobiele apparaten die niet officieel in Nederland / Europa zijn uitgebracht kun je toch kopen via Alibaba.

Denk bijvoorbeeld aan de Huawei Mate X vouwtelefoon en ook de Royole Flexpai wordt aangeboden. Dit was ’s werelds eerste opvouwbare smartphone, waarop ook de goedkope Escobar Fold 1 is gebaseerd.

Het lijkt er echter op dat Alibaba kansen ziet om zelf ook een opvouwbare telefoon te ontwikkelen. De Chinese onderneming, die officieel geregistreerd staat op de Kaaimaneilanden, heeft namelijk een patent ingediend voor een bijzondere vouwtoestel met een clamshell ontwerp. Kun je dit mobiele toestel straks ook via Alibaba kopen?

Alibaba opvouwbare telefoon met groot flexibel scherm

Alibaba heeft in maart 2019 een patent ingediend in China. Op 21 januari 2020 is het patent goedgekeurd en opgenomen in de Global Design Database van de WIPO (World Intellectual Property Organization). Bij de documentatie zijn 9 patentschetsen opgenomen. Het gaat om een dubbel vouwbare smartphone met een unieke vormgeving.

Hoewel we inmiddels meerdere (prototype) telefoonontwerpen hebben gezien met een dubbele vouwlijn, vouwen deze allemaal uit in de breedte – om een groot tablet formaat scherm te creëren. Alibaba ziet echter toekomst in een telefoon die in de lengte uitvouwt.

Vergelijkbaar met de Motorola RAZR en de volgende maand verwachte Samsung Galaxy Z Flip. Met dat verschil dat het gepatenteerde toestel over een groot flexibel scherm met twee vouwlijnen beschikt, waardoor je volledig uitgevouwen over een nog langer display beschikt. Het toestel beschikt over zeer dunne schermranden, waardoor de telefoon er uiterst modern uitziet.

Bovendien is de Alibaba opvouwbare smartphone voorzien van een display aan de achterzijde. Het scherm aan de achterkant beslaat 1/3 van de totale oppervlakte, het gaat om het bovenste deel. In tegenstelling tot het scherm aan de voorzijde wordt de achterzijde niet voorzien van een flexibel display, maar van een regulier display. Als je de telefoon geheel opvouwt dan blijft dit schermdeel bruikbaar, als een soort van front-display.

Opgevouwen bevindt het flexibele scherm zich aan de binnenzijde, zodoende blijft het hoofddisplay goed beschermt wanneer je het mobiele apparaat onderweg meeneemt. Via het kleinere scherm krijg je onder andere binnenkomende oproepen en notificaties te zien.

Aan de rechterzijde zijn een tweetal fysieke knoppen zichtbaar. Waarschijnlijk dienen deze als aan- / uitknop en voor het regelen van het volume. Op de bijgesloten afbeeldingen zijn geen aansluitingen zichtbaar ook blijft het onduidelijk waar de camera’s geïntegreerd zullen worden.

Het is opmerkelijk dat Alibaba dit octrooi heeft ingediend, te meer omdat het bedrijf normaliter zelf geen producten ontwerpt. Alibaba is meer een verkoopplaats waar kopers en verkopers bij elkaar komen. Het is dus best mogelijk dat de rechten voor dit patent worden doorverkocht aan een andere Chinese smartphone fabrikant. Of ziet het Chinese concern kansen om ook in de markt van flexibele display apparaten te duiken? De tijd zal moeten uitwijzen hoe het groothandelsplatform zich door de jaren heen zal ontwikkelen.

Als dit toestel daadwerkelijk op de markt komt, dan zal het vermoedelijk een sterk concurrerende prijs krijgen. De vouwtelefoon van Escobar is tot op heden veruit het goedkoopste model dat je kunt kopen. Deze smartphone werd in december 2019 geïntroduceerd voor een verkoopprijs van slechts $350 USD – voor dat bedrag wordt het vouwtoestel ook nog gratis bij je bezorgd.

Het duurste model is de Huawei Mate X, die een adviesprijs kreeg van €2300. Laatstgenoemde kun je overigens bij Alibaba kopen voor een aanzienlijk lagere prijs van $1890 USD. Wil je meerdere exemplaren kopen? Vanaf 10 stuks krijg je korting en betaal je $1800 USD per toestel. Daarmee is de Mate X ineens goedkoper dan de Galaxy Fold, die eerder deze maand in Nederland in de verkoop is gegaan voor €2.020.

Bekijk hier het patent van de Alibaba opvouwbare smartphone.