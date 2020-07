Met deze tips zorg je voor een betrouwbare en goede website Een goede site helpt om een breder publiek te bereiken en de naamsbekendheid te vergroten. Met deze tips bouw je eenvoudig een betrouwbare website.

Toon pagina inhoud

Het aantal websites en webwinkels is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Steeds meer bedrijven gebruiken de website als hun online visitekaartje, waarmee ze een breed publiek bereiken. Ook voor particulieren kan het houden van een website interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan een persoonlijke blog, een website met informatie over de reis die je gepland hebt staan enzovoorts. In dit artikel vind je een aantal handige tips, die je helpen bij het bouwen van een betrouwbare en goede website.

Domeinnaam en webhosting afnemen bij een hostingprovider

Heb je al een geschikte domeinnaam gevonden? Een website bouwen start met het registreren van domeinnamen en het afnemen van een webhosting pakket. Hierbij heb je de keuze uit een Virtual Private Server (VPS) en shared webhosting.

Shared webhosting is doorgaans het goedkoopst en het meest geschikt voor kleine bedrijfswebsites en websites van particulieren. Voor een grotere website kan het interessant zijn om een VPS te overwegen. Enige technische kennis omtrent het inrichten van een server is hiervoor wel noodzakelijk.

Beveilig je website tegen aanvallen

Wanneer je serverruimte huurt bij een hostingprovider, mag je er vanuit gaan dat deze partij verschillende maatregelen neemt om een aanval op je website te voorkomen. Een site-aanval kan immers van invloed zijn op de prestaties van websites van andere klanten, als deze op dezelfde server (bij shared webhosting) staan. Ook kun je zelf een aantal zaken regelen. Voorzie websites bijvoorbeeld altijd van SSL certificaten!

Met een SSL certificaat ben je ervan verzekert dat data over een veilige verbinding verstuurd wordt. Ook heeft het gebruik van SSL een positieve invloed op de SEO (Search Engine Optimization) van je website. Naast het afnemen van een SSL certificaat is het belangrijk om het systeem achter je website van de laatste updates te voorzien.

Content management systeem en vormgeving installeren

Veel sites worden tegenwoordig gebouwd op basis van een content management systeem, een CMS. Een goed voorbeeld hiervan is WordPress, of bijvoorbeeld Joomla en Drupal. Het voordeel van een CMS is dat je maar weinig technische kennis nodig hebt, om een dergelijke website op te bouwen.

Staat het CMS? In dat geval is het zaak om een vormgeving aan het systeem toe te voegen. Je kunt kiezen voor maatwerk, maar ook een bestaand template gebruiken en deze naar eigen inzicht aanpassen. Dit is doorgaans aanzienlijk goedkoper en kost je niet meer dan honderd euro. Bij maatwerk lopen de kosten al snel op tot boven de duizend euro.