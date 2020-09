Wat realiseert een webhosting aanbieder? Een website gebouwd, nu alleen nog op zoek naar een geschikte hosting aanbieder. Lees hier over de mogelijkheden op het gebied van webhosting.

Toon pagina inhoud

Een webhosting aanbieder is een dienstverlenend bedrijf dat ruimte op een server ter beschikking stelt om je website online te brengen. De hostingaanbieder biedt een deeltje van de server te huur aan, waardoor je rekenkracht, geheugen en opslag tot je beschikking krijgt. De aanbieder heeft bij webhosting bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid ten aanzien van het technisch onderhoud. Er zijn echter verschillende vormen van hosting, zoals dedicated hosting en VPS, waarbij het onderhoud onder de verantwoordelijkheid van de huurder valt. De taken van een webhost variëren dan ook wat betreft de gekozen vorm van hosting.

Bij webhosting betaal je maandelijks een vast laag bedrag om van de diensten van de webhosting aanbieder gebruik te maken. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van af te nemen pakket. Een aanbieder biedt verschillende pakketten aan. Er is daarbij sprake van variatie in het aantal GB dataopslag net als in het aantal e-mailadressen. Een webhosting aanbieder realiseert ook automatisch back-ups en voorziet in onbeperkt dataverkeer. Sommige hostingaanbieders bieden ook de mogelijkheid om een domeinnaam te registreren of om gebruik te maken van een websitebuilder, om zelf op een eenvoudige manier je website samen te stellen.

Voorziet in optimale prestaties en beveiliging

Een webhosting aanbieder heeft als taak om websites optimaal te laten presteren en daarbij ook voor de beveiliging zorg te dragen. Daarom zijn er altijd experts actief die de hardware controleren en deze regelmatig van updates voorzien. Dit om nog betere prestaties te bieden en de beveiliging te optimaliseren. Het beschermen van klanten tegen aanvallen met malware of virussen valt onder de verantwoordelijkheid van de webhosting aanbieder. Het voordeel van webhosting is dat je naar de prestaties en beveiliging zelf geen omkijken meer hebt. Het technisch beheer en onderhoud wordt door de aanbieder uitgevoerd.

Voorziet in een IP-adres

Bij standaard webhosting (shared hosting) zorgt de webhosting aanbieder voor de toekenning van een IP-adres. Het nadeel bij deze vorm van hosting is dat andere gebruikers, die gebruik maken van dezelfde server, hetzelfde IP-adres toegewezen krijgen. Wil je dat voorkomen dan bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van dedicated hosting of VPS. Bij dedicated hosting beschik je over een eigen fysieke server met een eigen IP adres. Bij VPS deel je een krachtige fysieke server met anderen, maar hierop heb je wel je eigen afgeschermde Virtuele Private Server.

Een van de belangrijkste taken die een webhosting aanbieder realiseert, is het bereikbaar houden van je website. De aanbieder moet natuurlijk voorkomen dat er sprake is van downtime, waardoor je website niet te bereiken is.