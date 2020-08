Tips om te ondernemen tijdens corona Door het coronavirus moeten veel mensen noodgedwongen thuiswerken. Met deze tips maak je het ondernemen vanuit huis aantrekkelijker en doeltreffender.

Door het coronavirus (COVID 19) besteden we steeds meer tijd in en rondom huis. Veel Nederlanders hebben de afgelopen maanden ook vanuit huis moeten werken. Dat geldt voor werknemers, maar ook voor veel ondernemers. Hoewel sommige werkzaamheden natuurlijk ter plekke uitgevoerd dienen te worden zijn er ook genoeg administratieve werkzaamheden die met de juiste software gewoon vanuit huis geregeld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan boekhouden of belasting aangifte doen en ook als je een eigen site beheerd kun je dit veelal vanuit de huisomgeving organiseren.

Veel ondernemers zien het boekhouden als een tijdrovende bijzaak, ze willen zich ten slotte bezig houden met hun core-business. Gelukkig zijn er tal van software programma’s beschikbaar die het boekhouden voor ZZP’ers en kleine ondernemers een stuk eenvoudiger maken. Voor ieder type ondernemer is er wel een geschikt online boekhoudprogramma te vinden. Ook het factureren via zo’n programma biedt vaak meer mogelijkheden en beter inzicht aangaande de ontvangen en openstaande facturen.

Thuiswerken biedt nieuwe kansen

Het bijwerken van een bedrijfssite kan ook vaak vanuit huis geschieden. Een representatieve website zorgt voor meer klandizie en dus is het verstandig om hier de nodige tijd aan de besteden. Misschien kun je zelfs je online diensten uitbreiden, ten slotte hebben Nederlanders de afgelopen maanden massaal gebruik gemaakt van allerlei type online diensten om zo niet de deur uit te hoeven.

Een groot bijkomend voordeel van het leveren van digitale diensten is dat je veel minder risico loopt op het besmetten van anderen. Met de huidige dreiging van een tweede coronagolf dienen ondernemers extra alert te zijn om mogelijke besmetting van medewerkers en klanten te voorkomen.

Thuiswerken kan meer voordelen met zich meebrengen, zo hoef je minder tijd op de weg door te brengen. Al die kostbare reistijd kun je nu inzetten voor andere nuttige doeleinden, zoals je site onderhouden of je administratie afhandelen. Vergeet ook het persoonlijk contact met je klanten en werknemers niet, gelukkig biedt de technologie ook hier tal van oplossingen. Even een belletje of een persoonlijke mailtje zorgt ervoor dat de afstand tussen elkaar een stuk minder groot lijkt, wat de betrokkenheid ten goede komt.

Ook vergaderen gebeurt steeds vaker digitaal, zo kun je elkaar goed op de hoogte houden en behoudt iedereen feeling bij het bedrijf. Er worden digitaal zelfs volledig nieuwe bedrijfsstrategieën besproken en uiteengezet, ten slotte vergt corona van veel bedrijven een nieuwe werkwijze. Het belangrijkste hierbij is dat de focus ligt op het zien en creëren van nieuwe kansen, zodat deze donkere periode niet alleen maar negativiteit brengt.