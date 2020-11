Smartphone biedt uitkomst tijdens corona periode Een cursus volgen, een leuke date vinden of een online spelletje spelen, de smartphone brengt ons ook in deze donkere dagen een hoop vertier.

We gebruiken onze mobiele telefoon allang niet meer om alleen een belletje te plegen of een smsje te versturen. Dankzij onze smartphone kunnen we de hele dag in contact blijven met iedereen die ons dierbaar is. Juist in een periode waarin COVID-19 (Coronavirus) nog altijd ongenadig hard om zich heen slaat en veel mensen een hoop tijd thuis spenderen, biedt moderne technologie nog een sprankje hoop. Ten slotte kan de mobiele telefoon worden ingezet voor tal van taken en activiteiten, of het nou gaat om het onderhouden van contacten of het vinden van wat online vertier.

De één gebruikt deze donkere dagen om een online cursus te volgen, terwijl de ander verknocht raakt aan een dating-app. Ook het spelen van online spelletjes is erg populair in deze tijd – het kan allemaal vanuit huis, lekker op de bank, zonder risico op besmettingen.

Online vertier op je smartphone

Maar het internet zelf brengt natuurlijk ook risico´s met zich mee. Er is zoveel informatie te vinden op het wereldwijde web dat het niet altijd eenvoudig is om vooraf te kunnen bepalen welke sites wel en niet te vertrouwen zijn. Wat is nou bijvoorbeeld een goede dating app? Gelukkig zijn er tal van vergelijkingssites, zodat jij op een eenvoudige wijze meer kennis krijgt en zodoende een juiste afweging kunt maken.

Datingsites vergelijken kan bijvoorbeeld via de website Gratis Dating Tips, zoals de naam al doet vermoeden verschaft deze site ook tips om sneller aan een leuke date te komen.

Smartphonegebruik drastisch toegenomen sinds coronavirus uitbraak

Onderzoeksbureau Statista heeft onderzocht wat voor een effect de coronavirus uitbraak heeft gehad op ons gebruik van multimedia apparaten, zoals een smartphone, laptop of game console. Van alle type multimedia apparaten is het gebruik van onze smartphone de afgelopen periode het hardst gestegen, zo concludeert Statista. Wereldwijd is het smartphonegebruik in maart 2020 met maar liefst 70% toegenomen, ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

Vanzelfsprekend zijn de onderlinge verschillen -zowel per land als per individu- groot. Ook is de reden van ons smartphone gebruik erg divers. Door de noodzaak van thuiswerken is het online contact met collega´s toegenomen. Maar zeker niet alle tijd die we op onze smartphone spenderen is even productief.

Zo brengen we veel tijd door op social media, om in contact te blijven met vrienden en familie en wanneer je een online cursus volgt zal je waarschijnlijk videogesprekken voeren met je leraar of klasgenoten. Ook het on-demand kijken naar films en series via het internet is enorm toegenomen de afgelopen periode.

Daarnaast wordt de smartphone in toenemende mate gebruikt om wat online vertier te zoeken. Nu de horeca weer gesloten is en een dagje uit veel beslommeringen met zich meebrengt zoeken we naar andere nieuwe, spannende methodes om toch een leuke dag te hebben – zoals online daten of het spelen van online games. Zo helpt de smartphone ons om ook de donkere winterdagen door te komen, want helaas ziet het er naar uit dat COVID-19 voorlopig nog even onder ons zal blijven.