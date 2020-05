Smartwatch verkopen blijven stijgen ondanks coronavirus Wereldwijde verkoop van smartwatches gaat onverstoord door. Slimme horloges zijn dankzij de vele gezondheidsfuncties juist nu extra populair.

Hoewel de markt voor smartphones inmiddels behoorlijk verzadigd is, ligt dat heel anders voor smartwatches. Jaar op jaar wordt er wereldwijde groei getoond. Zo werden er in het eerste kwartaal van 2020 wereldwijd 14 miljoen slimme horloges verkocht. Dat is een groei van maar liefst 20% ten opzichte van het jaar ervoor, zo blijkt uit een recent marktonderzoek van Strategy Analitics. Deze enorme groei is opmerkelijk aangezien het coronavirus voor behoorlijk wat tegenwind heeft gezorgd.

Mogelijk dat de vraag zo hoog blijft doordat veel consumenten juist een slim horloge kopen om hun gezondheid en conditie mee te bewaken. Door de pandemie is de bewustheid omtrent een goede gezondheid alleen maar toegenomen. Daar kunnen smartwatch producenten van profiteren, met name Apple, Samsung en Garmin weten positieve cijfers te presenteren.

Apple is met een wereldwijd marktaandeel van 56% nog altijd duidelijk de marktleider, gevolgd door Samsung die in het eerste kwartaal van 2020 kon rekenen op een marktaandeel van 14%. Op de derde plaats staat Garmin. Dit van oorsprong Amerikaanse bedrijf kennen we van oudsher van kwalitatieve en robuuste GPS apparaten.

Inmiddels is Garmin ook geen vreemde meer in de wereld van wearables. Denk bijvoorbeeld aan de populaire Garmin Venu met een OLED kleuren touchscreen, speciaal ontworpen voor sport- en fitness fanaten. Ook de sportieve en goedkopere Garmin Vivoactive 4 kan rekenen op goede sales.

Smartwatch inzetbaar in strijd tegen corona

Ongeacht of je een Apple, Samsung of Garmin horloge wilt kopen, smartwatches kunnen vitale gezondheidssignalen detecteren. Denk aan een hartslagmeter met zuurstofsaturatie, om de hoeveelheid zuurstof in je lichaam te meten. Ook iemands temperatuur of de weerstand van de huid kan essentiële informatie bevatten.

Een smartwatch is ook ideaal voor een thuis work-out. Bovendien kun je eenvoudig contactloos betalen met een slim horloge. Eveneens een handige toevoeging in een tijd waarin we zo min mogelijk willen aanraken. Wear OS smartwatches geven sinds kort zelfs elke drie uur een melding met de boodschap je handen te wassen. Veel consumenten vinden het prettig om een ​​virtuele gezondheidsassistent om hun pols te hebben. Dit biedt ten slotte enige houvast in deze onzekere tijden.

Mede daarom wordt verwacht dat de smartwatch verder in populariteit zal stijgen gedurende de post-virus periode. Hier zal echter nog wel enige tijd overheen gaan, vermoedelijk zal de pandemie namelijk wel negatieve gevolgen hebben op de wereldwijde smartwatch verkopen in het tweede kwartaal van 2020. Deze groeivertraging zal echter van tijdelijke aard zijn, zo meldt Strategy Analitics. Juist doordat intelligente horloges in staat zijn om belangrijke gezondheidssignalen af te geven wordt verwacht dat dit later dit jaar weer voor een verkoop boost zal zorgen.