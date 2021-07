Samsung smartphone reparatie met pick-up service aan huis Samsung breidt reparatieservice uit. Mobiele telefoons aangemeld voor reparatie worden binnen een uur gratis opgehaald door fietskoerier Packaly.

Samsung is een samenwerking gestart met de duurzame pakketbezorger Packaly. Consumenten die hun kapotte Samsung telefoon willen laten repareren kunnen vanaf heden gebruik maken van Samsung’s pick-up service aan huis. De toestellen worden met de fiets opgehaald door Packaly. Je smartphone wordt binnen een uur gratis opgehaald, waarna deze gebracht wordt naar een lokale Samsung Service Center om de smartphone reparatie uit te voeren.

Als het toestel gerepareerd is, wordt je mobiele telefoon dezelfde avond of uiterlijk de volgende dag weer aan huis afgeleverd. Vooralsnog is deze unieke service alleen beschikbaar in Rotterdam. Als de pilot slaagt zal Samsung de fietskoerier service uitbreiden naar Amsterdam en Utrecht.

Samsung reparatieservice voor mobiele telefoons

Met de nieuwe samenwerking wil Samsung extra inzetten op het duurzaamheidsaspect. Packaly behoort tot de weinige bezorgdiensten in Nederland die alle pakketjes met de fiets bezorgd.

“De samenwerking met Packaly past perfect in onze servicestrategie waarin we het onze klanten zo makkelijk mogelijk willen maken en waar duurzaamheid van onze service-oplossingen hoog op de agenda staat. We hebben Samsung Service Centers in diverse steden, verdeeld over Nederland en België. Het doel is om alle huidige en toekomstige Centers te voorzien van deze nieuwe service,” zegt Daan van der Mijden, Director Customer Service Samsung Electronics Benelux.

“We zijn enorm blij met de samenwerking met Samsung. Het laat zien dat Packaly inzetbaar is over meerdere kanalen. We geloven dat onze instant bezorgoplossing geschikt is voor retail en voor incidenten als kapotte telefoons. We rollen de service verder uit over hun service centra in meerdere steden. In sommige gevallen zal een gerepareerde smartphone binnen enkele uren alweer terug zijn bij de eigenaar, aldus Axel Dekker, CEO Packaly.

Woon je niet in het westen van het land? Dan kun je gebruik maken van de reguliere ophaalservice van Samsung. Zodra je reparatie is aangemeld wordt je smartphone, tablet of wearable opgehaald om mee te nemen voor reparatie. Binnen 3 dagen ontvang je de mobiele telefoon weer terug. Wil je jouw toestel sneller terug? Voor €25 kun je ook gebruik maken van de Express service, dan wordt de gerepareerde smartphone binnen 24 uur weer aan huis afgeleverd.