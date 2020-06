De opkomst van de virtuele economie Virtuele economieën worden wereldwijd steeds belangrijker en groter. Wat moet je je hierbij voorstellen en wat betekent dit voor de toekomst?

Toon pagina inhoud

Het afgelopen decennia hebben we een enorme stijging gezien van virtuele economieën, ook wel synthetische economieën genoemd. Laten we beginnen met de definitie; een virtuele economie is een marktplaats in de virtuele wereld waar gebruikers geld-gerelateerde transacties verrichten voor het kopen en verkopen van (virtuele) producten, diensten en andere aankopen.

De virtuele wereldeconomie is inmiddels een miljardenindustrie. Er zijn voldoende aanwijzingen dat deze industrie voorlopig in omvang en verhouding zal blijven groeien, als gevolg van de toegenomen vraag van kopers om virtuele items en diensten te kopen, verkopen of te investeren.

Wat de game-industrie betreft, virtuele economieën komen steeds vaker voor in moderne videogames. Het effectief beheren van deze economieën is essentieel en kan een enorme impact hebben op de levensduur van het spel. Elk spel waarmee spelers onderling virtuele goederen kunnen verhandelen, heeft het potentieel om een ​​virtuele economie te ontwikkelen. Vooral als de goederen voor echt geld kunnen worden gekocht en verkocht. Als deze virtuele economieën niet goed worden beheerd, kunnen ze leiden tot grote problemen zoals inflatie, fraude en economische ineenstorting.

Mobiele apps en in-app-aankopen

Technologie van mobiele apps evolueert met de dag en bijna elke sector integreert deze technologie in zijn werkstrategie, vanwege de transparantie en het gemak. De toename van het smartphonegebruik heeft een nieuwe marktplaats voor virtuele economieën gecreëerd, gericht op e-commerce ondernemingen.

De ‘click to pay’-optie heeft het in-app aankoopmodel tot een groot succes gemaakt. Hierdoor kunnen kopers snel en eenvoudig betalen middels één druk op de knop. Zo kunnen Candy Crush-liefhebbers nu genieten van het kopen van kleurbommen, om hun favoriete snoepjes te verpletteren.

Computerspellen

De gemeenschappen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van games zijn geëvolueerd tot echte economieën. Gamers geven waarde aan virtuele goederen op basis van het nut en de status binnen de gaming-community en ze handelen de betaling van deze gedigitaliseerde goederen in real-time af.

Zo creëren liefhebbers van videogames in Venezuela, die 11 uur per dag videogames spelen, digitale goederen voor wederverkoop in vreemde valuta. Hun doel is het genereren van winst in vreemde valuta, aangezien hun soevereine valuta minder waard is dan wat ze in een virtueel spel aan ‘gold farming’ kunnen verdienen.

Runescape is zo’n online game waarbij spelers in het echte leven valuta verhandelen, dat wordt gegenereerd met hun in-game ervaring. Van gamers is bekend dat ze Runescape Gold hebben verkocht op de Eldorado-website – www.eldorado.gg en dat ze van videogames hun broodwinning hebben gemaakt.

Virtuele valuta

Het gebruik van digitale valuta zou het winkelen gemakkelijker moeten maken, maar betaalmethoden zoals de bitcoin kunnen een tweesnijdend zwaard zijn. Mede omdat virtuele valuta nog steeds te maken heeft met verschillende regelgevingen, die per land en overheid wordt vastgesteld.

Bitcoins die al op de markt zijn kunnen worden gekocht via beurzen, zoals Coinbase en Blockchain. Om bitcoins te ontvangen, moet je echter een digitale portemonnee hebben die via diezelfde beurzen verkregen kunnen worden. Een digitale portemonnee is als een app waarmee de gebruiker bitcoins kan verzenden en ontvangen, waardoor de virtuele handel mogelijk wordt gemaakt.