Nieuwe of refurbished iPhone kopen? Refurbished iPhones zijn erg in trek, maar zijn deze tweedehands modellen daadwerkelijk zoveel goedkoper dan een nieuw model? Lees onze tips.

Toon pagina inhoud

Tegenwoordig kan je niet meer om refurbished iPhones heen. Je kunt deze gereviseerde iPhones eenvoudig bestellen bij je abonnement of los aanschaffen in grote winkels, zoals de Mediamarkt en BCC. Er zijn verschillende merken die dit type iPhones op de markt brengen in verschillende condities en met verschillende soorten garanties. Hoe controleer je welke refurbished iPhone ook echt een goede deal is? En moet je wel een refurbished iPhone kopen of is een nieuwe Apple iPhone toch interessanter?

Vergelijk de prijzen

De meeste mensen kiezen voor een refurbished iPhone vanwege het prijsverschil met een nieuwe iPhone. Websites waar de telefoons worden aangeboden tonen vaak grote kortingen met ‘van en voor’ prijzen, maar krijg je wel zoveel korting? We namen de proef op de som en zochten dit uit voor een Apple iPhone Xr. De iPhone Xr is voor 638 euro beschikbaar terwijl een refurbished exemplaar nog 589 euro kost. Bij het type iPhone Xr bespaar je dus nog geen 50 euro door voor een refurbished iPhone te kiezen en is de besparing minimaal.

De tweede reden om voor een refurbished apparaat te kiezen is, is vanwege het milieu. Wanneer je een refurbished apparaat koopt bespaar je de grondstoffen van een nieuw apparaat. Vandaag de dag kiezen steeds meer mensen ervoor om zelf een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Het is een kleine moeite om voor een refurbished apparaat te kiezen.

Vergelijk appels met appels

Bij het kopen van een iPhone is het belangrijk om goed naar productcondities te kijken. Refurbished iPhones zijn in drie gradaties te verkrijgen:

A grade – Zo goed als nieuw

B grade – Licht gebruikt

C grade – Zichtbaar gebruikt

Er zitten dus grote verschillen tussen de verschillende gradaties. Ga je op zoek naar een refurbished iPhone en twijfel je tussen verschillende aanbieders? Controleer dan goed de gradatie van de iPhones, zo vergelijk je echt dezelfde kwaliteit iPhone met dezelfde gradatie.

Lees productbeoordelingen en kijk naar een keurmerk

Wanneer je nog twijfelt tussen verschillende aanbieders is het belangrijk om een nog beter beeld te krijgen van de aanbieders. Je kunt snel een goed beeld van de aanbieders krijgen door beoordelingen over het product en de aanbieder te lezen. Gebruik altijd grote review websites die ook echt alle beoordelingen laten zien, zo krijg je snel een compleet beeld van de aanbieder.

Om er zeker van te zijn dat je voor een goede iPhone kiest is het verstandig om een iPhone te bestellen met een keurmerk en daarnaast goede garantie. Er is in Nederland een refurbished keurmerk zodat je er zeker van bent dat de volgende punten goed zijn geregeld:

• Financieel sterke situatie

• Goede garantie op het toestel van minimaal 2 jaar

• Goed gecontroleerd op voldoende punten

• Batterij capaciteit van minimaal 85%

• 100% technische staat

Conclusie over het kopen van een refurbished iPhone

Nu je op de hoogte bent van de verschillende gradaties van een iPhone, het prijsverschil tussen een refurbished iPhone en een nieuwe iPhone, de bijdrage aan het milieu, het keurmerk en de verschillende aanbieders kan je goed overwegen of je wilt kiezen tussen een nieuwe en een refurbished iPhone.

Bij een toestel dat ouder is dan 1 jaar neemt het aanbod toe waardoor automatisch ook de besparing toeneemt. Wil je echt een toestel van het laatste jaar? Dan is het prijsverschil zeer klein ten opzichte van een nieuw toestel.