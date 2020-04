Lening afsluiten voor je nieuwe smartphone Ligt jouw begeerde smartphone net boven budget? Sluit online een minilening af voor een korte periode en zonder BKR-registratie of inkomenstoets.

Veruit de meeste Nederlanders maken anno 2020 gebruik van een mobiele telefoon. Door de jaren heen zijn we onze smartphone voor steeds meer doeleinden gaan gebruiken. Denk aan fotograferen, films kijken, gamen en zelfs voor het bijhouden van onze gezondheid – het is tegenwoordig allemaal mogelijk met een mobieltje. Er zit echter ook een keerzijde aan, want een mobiele telefoon is behoorlijk prijzig. Voor een budgetmodel betaal je zo’n €200, maar wil je echt een high-end toestel om van alle gemakken voorzien te zijn dan lopen de prijzen op tot wel €1.500.

Veel consumenten willen en kunnen dat bedrag niet in één keer betalen. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om toch dat begeerde toestel te kunnen kopen. Veel consumenten kiezen er nu al voor om een lening af te sluiten voor hun telefoon, in de vorm van een telefoonabonnement. Je betaalt dan gedurende de looptijd van 1 of 2 jaar elke maand een deel van je toestel af. Na afloop van het contract is de smartphone afbetaald en van jou. Dergelijke telefoonleningen kun je afsluiten via de telecomprovider.

Er bestaan echter meer mogelijkheden. Zo bestaan er diverse financiële partijen waar het mogelijk is om een lening af te sluiten voor je nieuwe smartphone – met keuze uit verschillende contractperioden. Zodoende zit je dus niet automatisch vast aan dat tijdsbestek van 1 of 2 jaar, die providers bieden. Denk bijvoorbeeld aan een minilening, waarbij ook beduidend minder eisen worden gesteld aan je inkomen.

Op Financer.com worden alle betrouwbare kredietverstrekkers op rij getoond, zo kun je de aanbieders eenvoudig vergelijken en een lening op maat afsluiten. Verwacht je bijvoorbeeld over een maand of anderhalf wel over het benodigde geld te beschikken? Dan kun je een minilening afsluiten tot een bedrag van €1500 met een kredietperiode tot 62 dagen. Zo’n type lening is relatief snel aan te vragen (binnen 24 uur heb je het geld op je rekening staan), zonder dat er een inkomenstoets en BKR-registratie zal volgen.

Dit kan dus een goede optie zijn als je de betaling van je smartphone met slechts één of twee maanden wilt uitstellen. Ook voor mensen met een uitkering of een negatieve BKR notering kan een minikrediet uitkomst bieden. Tenslotte heb je geen loonstrookje of ander papierwerk nodig. Bovendien heb je het geld binnen no-time in de hand. De kosten van een minilening liggen doorgaans wel hoger dan bijvoorbeeld het geval is bij een persoonlijke lening.

Hoewel de rentekosten variabel zijn, rekenen de meeste kredietverstrekkers een jaarlijks kostenpercentage van 13,99% (apr 2020). Doordat het om relatief lage bedragen en korte looptijden gaat valt het uiteindelijke rentebedrag nog wel mee. We maken een rekensommetje om te kijken wat dit in de praktijk inhoudt. Stel: je wilt €700 lenen voor een termijn van 45 dagen. Voor dat bedrag moet je toch een mooie smartphone kunnen kopen. Na afloop van de contractperiode dien je een bedrag van €711,39 terug te betalen. Je betaalt dus €11,39 extra, ten opzichte van iemand die het geld uit eigen zak betaalt, maar je kunt dan wel direct die geliefde telefoon aanschaffen.

Houdt er wel rekening mee, er dient altijd een garantstelling te worden gegeven, zodat de kredietverstrekker verzekert is van de terugbetaling van de lening. Er zijn twee opties voorhanden. Je kunt een minikrediet afsluiten met een ‘persoonlijke garantsteller’ (denk aan familie, vrienden etc) of een ‘externe garantsteller’. De eerste optie is het goedkoopst en is in veel gevallen dan ook aan te bevelen. Laat je goed informeren alvorens je besluit een lening af te sluiten, vergeet de verschillende aanbieders niet te vergelijken en onthoud altijd: geld lenen, kost geld.