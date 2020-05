De impact van het coronavirus op het internet netwerk Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat iedereen langdurig thuis moest blijven. Hierdoor is het internet netwerk beduidend zwaarder belast dan normaal.

Het coronavirus (COVID-19) heeft de nodige impact gehad op het internet netwerk. Werknemers moesten ineens vanuit huis gaan werken. Bovendien was het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en vooral niet de deur uit te gaan als dat niet nodig is. Deze situatie heeft ervoor gezorgd dat het internet netwerk extra zwaar belast werd, wat soms ook storingen met zich meebracht – hoewel er geen sprake is geweest van totale uitval.

Flinke belasting van netwerk internetproviders

Het netwerk is flink belast geweest. Dat heeft ertoe geleid dat er in bepaalde huishoudens, waar iedereen tegelijk aan het internetten was, storingen ontstonden. Ook was er vaker sprake van een trage verbinding. Op zich een goed moment om eens te kijken welke providers het wat dat betreft beter doen. Bijvoorbeeld op het gebied van de internetsnelheid, zoals op internetvergelijken.nl te bekijken is. Of om meteen internet en tv bij een andere provider te regelen.

De eerste drukke maandag van de intelligente lockdown zag KPN al een toename van 25% aan normaal internetverkeer. De dag erna nam de drukte zelfs nog verder toe. T-Mobile heeft de impact van het coronavirus op het internet netwerk ook gemerkt. De provider beschouwt het internetgebruik op dat moment zelfs als een continue piek. De grootste belasting voor het netwerk wordt gevormd door gamen en het streamen van video’s. De thuiswerktoepassingen, zoals video vergaderen, vergen beduidend minder van het netwerk.

Voldoende ruimte op het internet netwerk

Er is sprake van extra internetverkeer door de coronacrisis, maar niemand hoeft zich daarover verder zorgen te maken. Er is namelijk voldoende ruimte op het netwerk. De Europese Commissie baart zich echter wel zorgen over een eventuele verstopping van het netwerk. Dat heeft er onder meer toe geleid dat zowel Netflix als YouTube maatregelen hebben genomen. De wijze van videostreaming is aangepast, de videokwaliteit is verlaagd zodat er een minder bandbreedte gebruikt hoeft te worden.

In de praktijk betekent dit voor de kijker dat de filmpjes tijdelijk niet in HD te zien waren, maar in standaard definitie. Daar merk je echter weinig van, want deze wijziging is haast niet merkbaar aan de kwaliteit van het beeld. Naast de toename in thuisinternetverkeer is er overigens ook een toename geweest in belverkeer.