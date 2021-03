Snellere WiFi tegen een lagere prijs Verhuisd of niet tevreden met de snelheid van je internet abonnement? Dit zijn de mogelijkheden om thuis snel en betrouwbaar WiFi internet te realiseren.

Heb je net een gloednieuwe smartphone, blijkt het internet bij jou thuis te haperen. Niet ideaal, want zelfs de snelste smartphone is langzaam wanneer deze online is op een traag wifi-netwerk. Je smartphone was natuurlijk al prijzig genoeg, dus daarom vertellen we je hoe je kunt besparen op een sneller internetabonnement!

Tegenwoordig maken we met steeds meer apparaten gebruik van dezelfde wifi-verbinding. Denk aan streamen, online gaming, muziek downloaden, internetten en het gebruik van andere smart apparaten. Door dit steeds intensievere gebruik kan het zijn dat je huidige internet abonnement niet meer voldoet.

Internet abonnement afsluiten

Met deze internet speed test achterhaal je zelf welke snelheid je momenteel binnenhaalt. Door je postcode in te vullen krijg je direct een overzicht te zien van alle internetabonnementen die verkrijgbaar zijn op jouw adres. De snelheid die je nodig hebt voor je internetabonnement hangt maar net af van hoe actief je gebruik maakt van het wifi-netwerk. Hieronder een richtlijn.

• Tot 50 Mbit/s: voor kleine tot middelmatige internetgebruikers en voor kleine gezinnen die enkele smart apparaten tegelijkertijd willen gebruiken.

• 80 tot 100 Mbit/s: voor grotere gezinnen die vaak tegelijkertijd gebruikmaken van meerdere apparaten. Denk aan het streamen van Netflix, het kijken van interactieve tv en het downloaden van muziek.

• Hoger dan 100 Mbit/s: aan te raden als je supersnel internet wenst en veel smart apparaten tegelijkertijd gebruikt. Zo kun je zonder haperingen online gamen, video’s streamen, grote bestanden versturen etc.

Internetaanbieders, zoals KPN, T-Mobile en Ziggo bieden vaak welkomstkortingen wanneer je naar ze overstapt. Zo kun je vooral in het eerste jaar flink besparen op de eindrekening. Hierdoor is het mogelijk om een goedkoper internetabonnement af te sluiten, vaak met een hogere snelheid!

Daarnaast krijg je vaak ook nog eens gratis (of korting op) extra’s, zoals KPN SuperWifi of Ziggo Wifibooster. Hiermee zorg je dat je overal in huis goed signaal hebt, ook op zolder of in de slaapkamer. Wel zo handig.

Overweeg glasvezel internet

Glasvezel zorgt ervoor dat je supersnel internet hebt. Het voordeel is dat de download- en de uploadsnelheid vaak gelijk zijn, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld ADSL en VDSL. Hierdoor kun je met het hele gezin streamen, downloaden, uploaden en noem maar op, zonder dat je bang hoeft te zijn voor een haperende verbinding.

Het glasvezel netwerk is momenteel nog in volle uitbreiding en is helaas nog niet overal in Nederland beschikbaar. Check hier zelf of glasvezel internet beschikbaar is jouw adres. Je ziet direct een overzicht van de maandelijkse kosten.

Heb je een goedkoper internet abonnement gevonden en bevalt het jou wel om te besparen? Overweeg dan om bij het kopen van een smartphone te kiezen voor een refurbished model, oftewel een tweedehands model dat volledig gecontroleerd en nagelopen is. Deze toestellen hebben dezelfde kenmerken als een nieuw model, maar zijn tot honderden euro’s goedkoper.