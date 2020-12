Hoe host je een eigen VPN? Een goed beveiligde internetverbinding wordt steeds crucialer. Hierbij kan een Virtual Private Network uitkomst bieden, maar hoe host je een eigen VPN?

Steeds vaker wordt gewezen op het belang van een goed beveiligde internetverbinding. Daarbij valt regelmatig de term VPN, ofwel een Virtual Private Network. Al het internetverkeer gaat dan eerst door een soort versleutelde virtuele tunnel, met als grote voordeel dat je IP-adres en locatie niet meer voor iedereen zichtbaar zijn. Dat houdt veel hackers buiten de deur en geeft je bovendien wat extra mogelijkheden op het internet. Sommige websites worden afgeschermd in bepaalde gebieden en dergelijke blokkades worden opgeworpen op basis van IP-adressen. Met een VPN heb je andere IP-adressen tot je beschikking en daardoor omzeil je dergelijke blokkades.

Als je een VPN wilt hosten, zul je een provider moeten kiezen die cloudhosting aanbiedt. Je hebt immers een VPS (Virtual Private Server) nodig om het netwerk aan te koppelen. Het is een goed idee om voor zo’n VPS Nederland aan te houden als land waar de bestanden gehost worden.

De in Nederland actieve datacentra vallen onder de strenge Europese privacywetgeving en dat heeft zo zijn voordelen. Belangrijke zaken om op te letten zijn de geheugencapaciteit (zowel qua opslagmogelijkheden als qua RAM-geheugen) en de mogelijkheid tot het volautomatisch maken van een back-up van al je bestanden. Verder is het goed om te checken in hoeverre er systemen op je VPS draaien die permanent monitoren of alles nog in orde is.

Algo VPN

Na het sluiten van een deal voor het hosten van je VPS wordt het tijd om thuis de boel in orde te maken. Eigenlijk is dat relatief simpel te doen met behulp van Algo VPN. Dit is een gratis applicatie om je VPN in te richten. Je downloadt de bestanden naar je lokale computer en pakt ze uit. Daarna is het een kwestie van gegevens invullen en met de handige installatiewizard is het een fluitje van een cent om in een paar minuten de boel geregeld te hebben. Een kwestie van alles goed configureren en klaar ben je!

Let wel, de zwakste schakel in de online beveiliging is doorgaans de mens die het systeem gebruikt. Je zult dus ook bij een VPN er steeds voor moeten zorgen dat je niet toch ergens de (digitale) deur ongewild op een kier hebt staan. Vergeet bovendien niet dat gegevens nu ook bij een derde partij ondergebracht zijn. Houdt dit zeker altijd in het achterhoofd bij het maken van je keuze.