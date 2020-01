Opmars van de Chinese smartphone Tijden veranderen, steeds meer consumenten kiezen voor een Chinese telefoon. Hoe is deze trend ontstaan en wat mag je van deze smartphones verwachten?

Chinese smartphones werden in hun beginjaren nog gezien als een kloon van de bekende smartphones van Samsung en Apple. Tegenwoordig worden veel van deze toestellen echter beschouwd als volwaardige telefoons. Van veel Chinese merken had men tot enkele jaren geleden nog nooit gehoord. De tijd is echter snel gegaan, want inmiddels behoren een aantal van deze merken tot de top van de smartphonemarkt.

Strategie van Chinese smartphone merken

Huawei, Xiaomi, Oppo en OnePlus zijn al behoorlijk wat jaren succesvol in thuisland China. In Europa daarentegen had lange tijd niemand van deze merken gehoord. Hier ging de voorkeur uit naar merken zoals Samsung en Apple, en wie herinnert zich Nokia nog? Lange tijd was het voor Chinese smartphonemerken ook niet nodig om de wereldwijde smartphonemarkt te betreden, want er werden in eigen land al enorme omzetten geboekt.

Huawei is als eerste begonnen met het betreden van de Europese markt. De strategie was relatief simpel. Het bedrijf hanteerde een lagere verkoopprijs, dan de gevestigde merken. OnePlus kwam op haar beurt met een geniale marketingstunt, door de smartphone enkel op uitnodiging te koop aan te bieden. Uitnodigingen werden verzonden via social media, waardoor het nieuws zich razendsnel verspreidde met duizenden smachtende klanten die hoopten op een uitnodiging.

In de tussentijd werd in Nederland het aanbieden van smartphones met een telefoonabonnement minder aantrekkelijk gemaakt, door nieuwe wetgeving. Schaf je een telefoonabonnement aan inclusief smartphone van € 250,- of meer, dan wordt dit bij het BKR geregistreerd. Mits je ervoor kiest om het toestel in termijnen af te betalen althans, betaal je de telefoon wel vergenoeg af dan vervalt de inkomenstoets en de BKR registratie. Desalniettemin zorgde deze ontwikkeling ervoor dat de vraag naar goedkope smartphones met een sim only-abonnement enorm steeg. Met een sim only abonnement koop je namelijk zelf je telefoon en word je niet bij het BKR geregistreerd.

Voorloper met technische innovaties

Met name de schermen en de kwaliteit van de camera’s lieten in het verleden nogal eens te wensen over bij Chinese smartphones. Bovendien hadden Chinese producten in het algemeen geen goede naam als het gaat om de kwaliteit. Vandaag de dag kunnen we over de kwaliteit van Chinese smartphones echter niet meer klagen. Sterker nog: sommige merken staan voorop als het gaat om technologische innovaties.

Als het nu gaat over ‘de smartphone met de beste kwaliteit camera’s’, dan wordt hier Huawei mee bedoeld. En hoewel Samsung vorig jaar vol trots een smartphone met automatisch roterende camera presenteerde, was het Oppo die een soortgelijk model al in 2014 presenteerde. Ook de eerste full-screen smartphone werd onthuld door een Chinese fabrikant, namelijk door Vivo. Dit merk besloot als eerste een uitschuifbare camera te implementeren.

En dan de bekende in-display vingerafdrukscanner die tegenwoordig op bijna elke nieuwe smartphone aanwezig is. Ook deze techniek komt uit China en werd eveneens voor het eerst toegepast op een Vivo smartphone. De wereldwijde top is nog niet bereikt door de Chinezen, maar wel in zicht. Momenteel staat Huawei op de nummer twee in de top meest verkochte smartphones – alleen Samsung verkoopt wereldwijd meer toestellen. Hoelang Samsung het nog gaat volhouden als nummer één? Dat kan niemand zeggen, maar de Koreaanse fabrikant voelt zeker de hete adem van de Chinese concurrentie in de nek.