Formule 1 Grand Prix 2020 races starten in Oostenrijk De Grand Prix voor het Formule 1 seizoen van 2020 gaat eind deze week eindelijk van start in Oostenrijk, op de Red Bull Ring in Spielberg.

Sinds de corona pandemie is uitgebroken zijn nagenoeg alle sportwedstrijden afgelast. Nu de uitbraak in veel landen onder controle lijkt te zijn kunnen we weer voorzichtig vooruit kijken naar sport- en spelactiviteiten. Desalniettemin zullen veel van de inmiddels afgelaste evenementen niet meer ingehaald kunnen worden dit jaar, erg jammer want er stonden meerdere bijzondere evenementen ingepland in Nederland. Denk aan het Eurovisie SongFestival dat dit jaar zou plaatsvinden in Rotterdam. Maar natuurlijk ook de Grand Prix, na een periode van 35 jaar zou de Formule 1 eindelijk weer terugkeren naar Zandvoort.

Nederlandse racefans konden hun geluk niet op; eindelijk wordt het mogelijk om Max Verstappen te zien racen op circuit Zandvoort voor een Formule 1 titel. Halverwege maart werd echter besloten dat de Grand Prix Zandvoort vanwege corona niet kan plaatsvinden in 2020. Het sportevenement is uitgesteld tot 2021.

Grand Prix in Oostenrijk

Desalniettemin zal de Formule 1 Grand Prix eind deze week alsnog van start gaan. Nederland kon helaas niet op de herziende agenda gezet worden, aangezien evenementen in ons land niet worden toegestaan tot (ten minste) 1 september 2020. De hernieuwde kalender begint met een tweetal races in de bergen van Oostenrijk, op het befaamde racecircuit Red Bull Ring in Spielberg. De Formule 1 kwalificatie vindt plaats op zaterdag 3 juli. Tijdens de kwalificatierace wordt de startpositie van elke coureur bepaald, voor de race van zondag.

Het is een thuisbaan voor Max Verstappen, men gaat er dan ook vanuit dat Verstappen hier samen met zijn Red Bull Racing team een voordeel uit kan halen. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Oostenrijk vijf keer eerder gereden. Zowel in 2018 als in 2019 kwam hij als snelste uit de race. Mercedes is met racecoureur Lewis Hamilton de meest geduchte concurrent van het Red Bull team, ook Ferrari zal met coureur Charles Leclerc de nodige tegengas gaan geven.

Verwacht wordt dat het uiterst spannende races zullen worden. Temeer omdat er dit jaar zoveel extra onzekerheden en nieuwigheden bijkomen. Zo zijn er aanvullende regels opgesteld met betrekking tot het aantal mensen die aan de raceauto mogen werken. Ook heeft ieder team zich op een andere wijze moeten voorbereiden op dit unieke Formule 1 seizoen.

Zo kon Max Verstappen deze week niet aanwezig zijn bij de oefenrondes op het circuit van Silverstone, in Engeland. Dit vanwege de reisbeperkingen die gesteld worden voor reizigers die naar het Verenigd Koninkrijk afreizen. Als Verstappen hier wel bij aanwezig had willen zijn had hij eerst twee weken in quarantaine gemoeten, waardoor hij begin juni al had moeten vertrekken naar de UK.

Zodoende kan Verstappen de updates die zijn aangebracht aan zijn Red Bull-bolide ook nog niet uitproberen. Het zal straks dus allemaal aankomen op de praktijk, als Verstappen volgende week op de Red Bull Ring in Oostenrijk staat. Tijdens deze Grand Prix zal hoogstwaarschijnlijk ook de volledige F1-kalender voor 2020 bekend worden gemaakt, want hoewel er inmiddels meerdere races staan ingepland voor Europa is het nog altijd onzeker hoe de Grand Prix er later in het seizoen uit te komt zien, in Eurazië, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en ten slotte het Midden-Oosten.