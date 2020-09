Presenteer 3D modellen vanaf elk gewenst mobiel apparaat Met de Xuver app deel je eenvoudig 3D modellen met klanten. Loop virtueel door het ontwerp en bespreek al pratend de voortgang van een project.

Na de succesvolle introductie van de Xuver interactieve 3D-viewer afgelopen jaar, brengt de Nederlandse start-up nu ook een mobiele app uit. Met de Xuver app, die geschikt is voor iOS en Android apparaten, presenteer je eenvoudig en snel gemaakte 3D modellen aan klanten. Het delen van je model gaat via een URL, waarna de klant direct het model kan betreden.

1-op-1 communicatie via spraakmodule

Al pratend via de ingebouwde spraakmodule lopen klant en ontwerper zo samen door een ontwerp, elk met een eigen 3D avatar. Het grote voordeel van Xuver is dat contact 1-op-1 plaatsvindt. Een dergelijk platform schept talloze mogelijkheden voor architecten, interieur ontwerpers, makelaars en tal van andere branches waar 3D modellen gebruikt worden om ontwerpen tot leven te brengen.

Een welbekend dilemma in de architectenwereld is dat de klant het lastig vindt om een model te begrijpen. Xuver brengt een volledig nieuwe manier van presenteren, waarbij je 3D modellen niet alleen bekijkt, maar ook op interactieve wijze bezichtigd. Een Xuver-presentatie geeft de klant een realistisch en begrijpelijk beeld van het uiteindelijke ontwerp waardoor er veel efficiënter te werk kan worden gegaan.

Toegankelijk via ieder mobiel apparaat

Voortaan is Xuver niet alleen beschikbaar via de browser, maar ook via de Xuver app voor mobiele devices. Zo kun je op elk gewenst moment eenvoudig klanten uitnodigen om het ontwerp te bekijken via hun eigen mobiele apparaat, ongeacht waar zij zich op de wereld bevinden.

De 1-op-1 communicatie via de spraakmodule is ook in de mobiele app aanwezig, hierdoor is het mogelijk om tijdens het bekijken van het 3D ontwerp direct relevante informatie uit te wisselen met de klant. De microfoon is eenvoudig in- en uit te schakelen. Zo kunnen er al pratend specifieke wensen kenbaar gemaakt worden, zodat eventuele aanpassingen tijdig gesignaleerd en doorgevoerd kunnen worden.

Xuver voor mobiele apparaten is gratis te downloaden via de Google Play Store en de Apple App Store. Na installatie op smartphone, tablet en/of laptop is het mogelijk om één van de vier demo-modellen te bekijken en het programma te verkennen.

Door met meerdere gebruikers, vanaf verschillende apparaten hetzelfde 3D model te selecteren kun je samen door de virtuele ruimte lopen. Hierdoor krijgt iedere aanwezige direct een goed gevoel over de grootte van het ontwerp.

Heb je nog geen kennisgemaakt met Xuver? Start een Free Trial, zo kun je het 30 dagen lang gratis uitproberen of kijk voor meer info op de website van Xuver.