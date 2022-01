Samsung Galaxy Z Flip 3 Olympic Edition 2022 Samsung kondigt Limited Edition aan van de populaire Galaxy Z Flip 3 5G klaptelefoon, in teken van de Olympische Winterspelen 2022 in Peking.

In aanloop naar de Olympische Winterspelen, die op 4 februari 2022 van start zullen gaan in Peking, heeft Samsung een speciale Limited Edition uitgebracht van de populaire Galaxy Z Flip 3 klaptelefoon. De Olympische Winterspelen Editie heeft een speciaal ‘Winter Dream’ kleurenthema met een witte achterzijde met rosé gouden kleuraccenten rondom het scharnier en het frame.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 Olympic Edition 2022 wordt helaas uitsluitend uitgebracht in China, daar zal de opvouwbare telefoon op zaterdag 15 januari 2022 in de verkoop gaan. In China kun je de Limited Edition kopen voor 8.000 CNY, omgerekend zo’n €1.110. Hiervoor ontvang je het model met 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen.

Samsung Z Flip 3 Limited Edition in teken van Olympische Winterspelen 2022

Samsung heeft ook nog een extra rijk uitgeruste Galaxy Z Flip 3 Olympic Smart Connect bundel gelanceerd, waarbij de officiële 32” 4K monitor voor de Beijing 2022 Winter Olympics is inbegrepen. Deze unieke bundel is verkrijgbaar voor 9.500 CNY, omgerekend omstreeks de €1.320.

Uiteraard beschikt de Olympic Edition over dezelfde functies als de reguliere Galaxy Z Flip 3. De vouwtelefoon is uitgerust met een 1,9” AMOLED display aan de buitenzijde en een 6,7” AMOLED scherm met 120Hz refresh-rate aan de binnenzijde. De smartphone wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 en draait op het Android 11 besturingssysteem.

Naast het cover-display is een dubbele camera opgenomen om reguliere foto en video’s opnames te maken, maar ook om selfies te maken en videogesprekken te voeren. Het gaat om een 12MP groothoekcamera en een 12MP ultragroothoekcamera.

Eenmaal open gevouwen heb je de beschikking over een 10MP camera. Hiervoor is een punch-hole camera systeem toegepast. De foto- en videokwaliteit is niet bijzonder indrukwekkend, zo oordeelde we ook in onze Samsung Galaxy Z Flip 3 review, desondanks kun je met dit toestel wel redelijke beelden vastleggen. Verder zijn er stereo luidspeakers ingebouwd, die zorgdragen voor een mooi geluid.

Verder is de clamshell voorzien van een magere batterij van 3.300 mAh met ondersteuning voor 15W snelladen. Helaas wordt er geen oplader meegeleverd. Ook is het niet mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaartje.

Heb je interesse in de klaptelefoon van Samsung? Tot eind van deze maand heeft Samsung een vriendenvoordeel kortingsactie, waardoor je vrienden 10% korting kunnen krijgen. Of misschien ken je zelf al iemand met de Z Flip 3, dan kan hij/zij een kortingscode voor je generen waarna je zelf gebruik kunt maken van de aanbieding.