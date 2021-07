Samsung Galaxy Buddy een rebranded Galaxy A22 5G telefoon Samsung Electronics legt merknaam vast in Zuid-Korea voor ‘Galaxy Buddy’, het gaat hoogstwaarschijnlijk om een rebranded Galaxy A22 5G smartphone.

In augustus zal Samsung een groots Galaxy Unpacked evenement organiseren om verschillende nieuwe Galaxy producten aan te kondigen, waaronder twee foldables; de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Uiteraard bevat het product assortiment van Samsung ook goedkopere modellen, denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy A22 5G – een 5G telefoon die vanaf deze maand verkrijgbaar is in Nederland voor een schappelijke prijs van €230.

Het lijkt erop dat Samsung een rebranded versie van dit toestel wil uitbrengen. Oftewel, het toestel zal een nieuwe naam krijgen, zonder dat de functies worden aangepast.

Samsung Galaxy Buddy smartphone

Op 13 juli 2021 heeft Samsung Electronics een trademark ingediend bij de Koraen Intellectual Property Office (KIPO) voor de benaming ‘Galaxy Buddy’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met als omschrijving:

Samsung Galaxy Buddy trademark description: smartphones; battery chargers for smartphones; protective covers adapted for smartphones’.

Uit de omschrijving kan niet met 100% worden vastgesteld of het hier daadwerkelijk om een smartphone of om toebehoren voor een smartphone gaat. Desalniettemin is het niet voor het eerst dat deze benaming opduikt. In mei dit jaar werd er een Bluetooth certificaat uitgegeven voor een ‘Phone’ genaamd ‘Samsung Galaxy Buddy’, zo rapporteerde GizmoChina destijds.

Bij het product wordt modelnummer SM-A226L genoemd. Dit nummer komt overeen met de onlangs geïntroduceerde Galaxy A22 5G. Het lijkt hier dan ook om een rebranded variant te gaan. De benaming ‘Buddy’ is te vertalen naar een maatje of een vriend. Hiermee wordt gesuggereerd dat de Samsung A22 5G als een vriend voor je kan zijn.

Samsung Galaxy A22 5G

Het blijft vooralsnog onduidelijk in hoeverre de specificaties van de Samsung Galaxy Buddy gelijk zullen zijn aan de A22 5G – veel verschillen verwachten we echter niet. De Galaxy A22 5G beschikt over een 6,6-inch Full HD+ LCD display met een 90Hz refresh-rate en een v-vormige notch voor de 8MP selfie-camera. Het toestel wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 700 SoC met 4GB RAM / 64GB ROM. Deze chipset maakt het tevens mogelijk om gebruik te maken van het 5G mobiele internet netwerk.

Op de achterzijde is een drievoudige camera geïntegreerd, bestaande uit een 48MP hoofdcamera, een 5MP ultragroothoekcamera en een 2MP dieptecamera. De Samsung Galaxy A22 5G beschikt over een 5.000 mAh batterij dat 15W snelladen ondersteunt. Dit model kun je in Nederland komen voor een prijs van €230.

Samsung heeft ook nog een Galaxy A22 4G model uitgebracht, met licht afwijkende specificaties. Zo is dit toestel voorzien een iets kleiner 6,4” display. Het 4G model heeft echter als modelnummer SM-A225, terwijl het 5G model wordt aangeduid als SM-A226. Zodoende lijkt het ons waarschijnlijk dat de Galaxy Buddy met modelnummer SM-A226L qua specs overeenkomt met het 5G model, in plaats van het 4G model.

Uit de Bluetooth certificering bleek overigens ook dat er van dit model nog een rebranded variant in de maak is. Dit toestel zal onder de noemer Galaxy F42 (SM-E426B-DS) worden uitgebracht. Laatstgenoemde wordt een dual sim telefoon.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer deze rebranded Galaxy smartphone officieel wordt geïntroduceerd. Vermoedelijk zal dit niet meer lang duren, temeer ook omdat het Bluetooth certificaat al enige tijd geleden is afgegeven. De trademark is aangevraagd in Zuid-Korea, daar zal het toestel in ieder geval worden uitgebracht. Het blijft vooralsnog onduidelijk in welke landen de Galaxy Buddy nog meer zal arriveren.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung Galaxy Buddy.