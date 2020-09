Refurbished iPhone SE 2020 kopen: wat zijn de voordelen? Op zoek naar een 'zo goed als nieuwe' iPhone SE 2020, maar wil je liever niet de hoofdprijs betalen? Overweeg dan eens een refurbished iPhone te kopen.

Binnenkort wordt de iPhone 12 serie verwacht. De nieuwe Apple smartphones worden op tal van punten verbeterd, maar helaas is de prijs daar ook naar. Voor een nieuwe iPhone moet je al snel rekenen op verkoopprijzen van €700 of hoger. Mede daarom neemt de vraag naar tweedehands modellen nog altijd toe. Om er zeker van te zijn dat het beoogde product ook daadwerkelijk naar behoren functioneert is een refurbished iPhone een goed alternatief. Deze gebruikte toestellen worden volledig gecheckt en indien nodig voorzien van een nieuwe batterij of ander onderdeel – dit in tegenstelling tot een tweedehands telefoon die je via een particulier koopt.

REén van de refurbished Apple modellen die momenteel erg in trek is, is de iPhone SE 2020. Deze mobiele telefoon werd in april dit jaar aangekondigd en behoort met z’n 4,7-inch Retina HD display tot de meest compacte modellen van dit moment. Het schermformaat komt overeen met de in 2017 aangekondigde iPhone 8. Er is gekozen voor een duurzame aluminium behuizing en sterk glas.

De iPhone SE 2020 is een zeer degelijke telefoon met een goede basis. Zo wordt het toestel aangedreven door de snelste chipset van dit moment. De A13 Bionic chip -die ook in de duurdere iPhone 11 serie is terug te vinden- is niet alleen bijzonder krachtig, maar gaat ook efficiënt om met het energieverbruik waardoor je zonder problemen de dag doorkomt op één batterijlading. Wat betreft het camerasysteem, Apple heeft gekozen voor een enkele camera met een 12 megapixel beeldsensor en een groothoeklens – het is beste single-camera systeem ooit door Apple toegepast.

Consumenten die de 2de generatie iPhone SE nieuw kopen moeten rekenen op een vanaf prijs van € 490 (64GB). Voor een refurbished iPhone SE 2020, die wordt geleverd met 2 jaar garantie en in nieuwstaat verkeerd, betaal je slechts € 440 – dat is een aantrekkelijke korting van €50. Zo hou je nog eens wat geld over voor optionele accessoires, zoals een telefoonhoesje of AirPods draadloze oordopjes.

Refurbished iPhone kopen met nieuwste software en 2 jaar garantie

Een refurbished iPhone wordt ook grondig schoongemaakt en geleverd met de laatste software, zodat je direct van je nieuwe mobiel kunt genieten. Vaak gaat het om een product die retour is gestuurd of is opgekocht als restvoorraad, waardoor je feitelijk een nieuw product koopt tegen een gereduceerd tarief. Mocht het gaan om een gebruikt exemplaar, dan staat dit erbij vermeld.

Doorgaans wordt er gewerkt met drie gradaties: ‘zo goed als nieuw’, ‘lichte gebruikerssporen’ en ‘zichtbaar gebruikt´. Producten waarbij de conditie te wensen overlaat worden uiteraard goedkoper aangeboden. Kies je voor een dealer met keurmerk (wat wij zeker aanraden!), dan ontvang je ook nog eens 2 jaar garantie op je telefoon. Zo kun je een zo goed als nieuwe iPhone kopen met 24 maanden garantie, zonder dat de prijs daar naar is.

Dat is toch een mooi voordeel, ten slotte staat Apple er niet bepaald om bekend om te strooien met kortingen en aanbiedingen. Zeker niet bij producen die slechts een half jaar oud zijn, zoals de iPhone SE 2020. Het voordeel hiervan is dan wel weer dat Apple producten relatief lang hun waarde behouden, ook als je de smartphone na twee jaar weer van de hand wilt doen of wilt omruilen voor een ander model.

Dit geldt des te meer voor een mobiele telefoon zoals de iPhone SE 2020. Ten slotte worden de meeste smartphone modellen elk jaar vernieuwd, bij de SE-serie is dit echter niet het geval. De eerste Apple iPhone SE werd in 2016 aangekondigd. Het 2020 model is pas de tweede generatie. Ervan uitgaande dat Apple er opnieuw vier jaar over doet om een opvolger aan te kondigen, loop jij dus nog ruim drie jaar rond met het nieuwste model.

Refurbished iPhone is beter dan een tweedehands product

De iPhone SE 2020 is natuurlijk niet de enige refurbished Apple telefoon die je kunt kopen. Nagenoeg alle uitgebrachte iPhone modellen worden aangeboden. In de regel geldt; hoe ouder het toestel, hoe hoger de korting. Vanzelfsprekend is het bij een ouder model des te belangrijker dat deze grondig gecontroleerd is en waar nodig gerepareerd is door een expert (met officiële onderdelen).

Bij een refurbished toestel mag je er dan ook vanuit gaan dat je een goed werkend product koopt. Helaas ben je daar minder zeker van als je besluit een tweedehands iPhone te kopen van een particulier, zoals via Marktplaats. Daar komt bij dat je ook op de oudere modellen twee jaar garantie ontvangt (mits het een keurmerk dealer betreft) en dat deze voorzien wordt van de nieuwste software.

Er zijn verschillende aanbieders op het gebied van refurbished producten. Refurbished.nl is zowel een aanbieder als een platform voor andere refurbished merken. Zo biedt de site een totaal overzicht van alle toestellen, ook kun je de modellen eenvoudig vergelijken. Daarnaast hanteert deze aanbieder de policy van gratis verzending en retournering. Lang hoef je ook niet te wachten op je bestelling, want vandaag besteld betekent morgen in huis. Vervolgens kun je nog 30 dagen lang gebruiken maken van de ´Niet goed, geld terug’-regeling. Dus mocht jouw refurbished iPhone toch niet helemaal aan je wensen voldoen, dan kun je deze altijd nog kosteloos terugsturen of omruilen.

Daar komt bij dat je met het kopen van een refurbished telefoon bijdraagt aan een duurzamere samenleving. Ten slotte gaat het om reeds gemaakte producten, die je een nieuw leven schenkt – zodoende kan er bespaard worden op het gebruik van grondstoffen, wat tevens bijdraagt aan een verminderde CO2 uitstoot. Het kiezen voor refurbished producten is dus goed voor het milieu en goed voor je portemonnee. Wat houdt jou nog tegen?