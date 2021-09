Smartphone met afneembare camera van Chinese fabrikant De Chinese telefoonfabrikant Transsion, marktleider in Afrika, ontwikkelt een stijlvolle smartphone met een grote ronde uitneembare camera module.

De afgelopen jaren is de digitale camera een steeds belangrijker onderdeel geworden van onze smartphone. Inmiddels worden zelfs de meest goedkope telefoonmodellen voorzien van meerdere camera’s. Ook zien we een duidelijke trend ontstaan van steeds groter wordende camera systemen, om zodoende een betere beeldkwaliteit te kunnen produceren. Zo werd onlangs de Honor Magic 3 Pro+ aangekondigd, met een bijzonder groot rond vormgegeven camera. Dezelfde ontwikkeling is ook bij andere merken zichtbaar.

Ditmaal gaat het niet over grote titanen zoals Samsung of Apple, maar over Transsion. Een merk dat we in Europa eigenlijk niet kennen. Het gaat om een Chinese smartphone producent die zich met name concentreert op de Afrikaanse en Zuid-Aziatische markt. Het bedrijf heeft drie merken onder zich: Tecno, Itel en Infinix. In Afrika is Transsion zelfs de onbetwiste marktleider, met een marktaandeel van ruim 44% weet het sinds 2017 beduidend meer smartphones te verkopen dan de nummer 2 op de lijst; Samsung.

Transsion heeft in thuisland China een opmerkelijk design patent ingediend, het gaat om een smartphone met een bijzonder groot rond vormgegeven camera. Minstens net zo opmerkelijk is de mogelijkheid om de gehele camera module uit de behuizing te verwijderen.

Uitneembare smartphone camera met 4 lenzen

Het betreft een design patent dat op 16 maart 2021 door Transsion Communication Technology is ingediend bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA). De documentatie getiteld ‘Mobile phone’ werd op 7 september 2021 vrijgegeven en omvat een 40-tal productschetsen.

Het gaat om een modern vormgegeven mobiele telefoon. Aan de onderzijde is nog wel een kin zichtbaar, verder zijn de schermranden erg minimaal gehouden. Er is ook geen front-camera zichtbaar, waardoor het toestel een prachtig full screen design heeft.

De achterzijde wordt gedomineerd door een groot, rond vormgegeven camerasysteem. Het gaat om een quad-camera, waarbij de lenzen in een vierkante opstelling zijn geplaatst. Uit de afbeeldingen blijkt dat de camera behoorlijk ver uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Vermoedelijk zal er dan ook een telelens worden inbegrepen.

Minstens zo opmerkelijk is de mogelijkheid om het gehele camerasysteem uit de behuizing te halen. Deze zit middels vier contactpunten vast aan de behuizing en kan door de gebruiker verwijderd worden. Helaas blijkt uit de summiere documentatie niet wat de voordelen zijn van deze afneembare camera.

Uiteraard zal het makkelijker worden om het camerasysteem te kunnen vervangen en/of te verwisselen. Mogelijkerwijs zal het daarnaast ook mogelijk worden om remote foto’s te maken via het afneembare camerasysteem. De bediening zal in dat geval lopen via het touchscreen scherm.

Door de ronde vormgeving is het echter geen makkelijke module om ergens neer te zetten. Eerder deze week rapporteerde LetsGoDigital over een Vivo smartphone camera die eveneens uitneembaar was, die module was een stuk praktischer vormgegeven waardoor je deze stabiel kon neerzetten tijdens het maken van foto’s op afstand.

Verder zien we aan de onderzijde van de Transsion smartphone een USB-C aansluiting, evenals een speaker. Ook een 3.5mm koptelefoon aansluiting ontbreekt niet bij dit model.

Naast het besproken smartphone model, omvat het patent nog een reeks afbeeldingen waarop een tweede apparaat wordt getoond. Dit toestel beschikt over een nog groter camera systeem, ditmaal ontbreekt het scherm echter. Het is een handheld voor video-shooting, waarbij de camera’s zowel naar de voor- als achterzijde gericht staan. Ook bij dit device is de camera uitneembaar. Middels een grote knop kunnen de opnames gestart en gestopt worden.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of Transsion daadwerkelijk voornemens is om een smartphone uit te brengen met een afneembare camera. En zo ja, binnen welk merk deze zal worden ondergebracht: Tecno, Itel of Infinix.

Tecno profileert zich als premium smartphone merk, terwijl Itel smartphones voornamelijk bekend staan als budgetvriendelijke telefoons. Infinix is het jongste merk van het trio, met name gericht op jongeren. Wat dat betreft zouden Tecno en Infinix beiden een geschikte kandidaat kunnen zijn.

Hoe dan ook, uit dit patent wordt eens te meer duidelijk dat ook de goedkopere smartphone modellen over steeds grotere camerasystemen zullen gaan beschikken, om mobiele fotografie naar een nog hoger niveau te kunnen tillen.

Download documentation: Transsion smartphone with detachable camera.