Kun je deze Samsung Galaxy smartphone straks ook kopen? Futuristische telefoon van Samsung met minimale schermranden en ronde schermdelen, waarop iconen getoond kunnen worden voor snelle bediening.

Toon pagina inhoud

Het Koreaanse Samsung is al jaren marktleider op het gebied van smartphones. Door de tijd heen heeft de smartphonefabrikant tal van modellen uitgebracht en met de komst van flexibele schermen kunnen we de komende periode nog veel meer innovatieve producten verwachten. Zo zal komende maand de Samsung Galaxy Z Flip klaptelefoon en de Galaxy S20 serie onthuld worden. Op de achtergrond houdt het bedrijf zich echter ook bezig met totaal andere telefoon ontwerpen.

Ditmaal behandelen we een Samsung Galaxy telefoon waarbij het scherm aan de boven- en onderzijde helemaal rond loopt, waardoor de telefoon een zeer unieke uitstraling krijgt en bovendien extra functionaliteit met zich mee brengt.

De smartphone deed mij in eerste instantie denken aan een Samsung mobiele telefoon waar LetsGoDigital halverwege vorig jaar over rapporteerde. Dat toestel beschikte echter over drie uitschuifbare schermen, dat je kon uitvouwen als een RAL-kleurenwaaier. Ditmaal gaat het echter om een ‘regulier’ smartphonemodel.

Samsung smartphone met ronde schermdelen

Samsung Display heeft halverwege vorig jaar een opmerkelijk patent ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office). Het octrooi getiteld ‘Portable terminal and icon arranging method thereof’ werd op 23 januari 2020 gepubliceerd en is sindsdien ook opgenomen in de WIPO database (World Intellectual Property Office) voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

De getoonde Samsung Galaxy smartphone heeft een zeer bijzonder ontwerp. Zowel aan de boven- als onderzijde loopt het scherm helemaal rond, waardoor het toestel een unieke uitstraling krijgt. Er is gebruik gemaakt van drie displaydelen. Een hoofdscherm en een tweetal sub-displays, een aan de bovenzijde en een aan de onderzijde.

Het sub-display ondersteunt touch-bediening en kan verschillende soorten content weergeven. Denk aan standaard informatie, zoals de batterijindicator, de tijd en het netwerksignaal. Maar ook app iconen, waar de gebruiker eenvoudig van links naar rechts doorheen kan bladeren. Zodoende hoef je niet eerst naar het hoofdmenu terug te gaan om een nieuwe applicatie te openen.

De onderzijde biedt eveneens plaats voor icoontjes, denk aan snel-icoontjes voor oproepen, berichten, de camera etc. In de patentdocumentatie wordt er ook gesproken over ‘sub-icon groepen’. Afhankelijk van de applicatie die je open hebt staan worden er bijbehorende bedieningsiconen getoond. Bekijk je bijvoorbeeld een video? Dan kun je via het onderste schermdeel het volume van de video aanpassen, terwijl de bovenzijde een bedieningspaneel toont.

Ook kun je de sub-icoon groepen verplaatsen van de boven- naar de onderzijde van het scherm, en visa versa. Worden er geen icoontjes weergegeven? Dan wordt het bovenste- en onderste schermdeel bij het hoofdscherm betrokken, zo kan een foto op het gehele scherm getoond worden (hoofdscherm + sub-displays).

Krijg je tussentijds een telefoontje of komt er een berichtje binnen? Dan wordt dit op het bovenste schermdeel getoond. Je krijgt dus niet langer een grote pop-up in het hoofdscherm te zien, maar een bescheiden icoontje aan de bovenzijde. Deze zal ongetwijfeld een bepaalde kleur en/of geluid krijgen, waardoor de gebruiker deze direct opmerkt.

Aan de zijkant van het toestel is geen schermrand waar te nemen. Aan de boven- en onderzijde is een zeer minimale schermrand zichtbaar, die in dezelfde ronde lijnen meeloopt. De randen zijn precies evenredig, waardoor het geheel symmetrisch en futuristisch oogt.

Selfie-camera terug in de bezel

In de bovenste schermrand is net voldoende ruimte voor een front-camera en een receiver. Eerder deze maand kon je op LetsGoDigital ook al lezen over een Oppo smartphone waarbij de camera in een zeer dunne bezel werd geïntegreerd. Wordt dit de trend van de toekomst?

De schermranden zijn de afgelopen jaren drastisch verkleind. Hierdoor moesten fabrikanten alternatieven zoeken voor de selfie-camera, wat heeft geresulteerd in de notch, pop-up camera’s en punch-hole camera’s. Veel consumenten zien hier echter weinig toegevoegde waarde in. Als fabrikanten kans zien om de selfie-camera terug in de smalle bezel te plaatsen, kunnen we het hoofdstuk van de notch voorgoed sluiten.

Hoewel smartphonefabrikanten zich ook bezighouden met de ontwikkeling van een camera die onder het scherm verwerkt wordt, is deze technologie simpelweg nog niet vergenoeg door-ontwikkelt. De beeldkwaliteit is nog niet toereikend. Bovendien zal deze technologie in eerste instantie uitsluitend in de topmodellen terug te vinden zijn. De verwachting is dan ook dat het nog meerdere jaren gaat duren alvorens de under-screen camera algemeen goed wordt.

Kun je deze telefoon kopen?

Of Samsung daadwerkelijk voornemens is om deze Galaxy smartphone door te ontwikkelen tot een eindproduct blijft lastig te voorspellen. Het is echter zeker niet geheel ondenkbaar dat we in de toekomst ook dit soort design-modellen kunnen kopen. Ten slotte is zo’n telefoonontwerp relatief eenvoudig te realiseren en je krijgt er toch een totaal ander toestel voor terug. Bovendien komt dit ontwerp het gebruikersgemak ten goede.

Bekijk hier het patent van de Samsung Galaxy smartphone met ronde schermdelen.