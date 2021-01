Review: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G De Galaxy S21 Ultra is het nieuwe topmodel van Samsung. Dit toestel moet het beste van het beste bieden, maar hoe zit het met de prijs/kwaliteit verhouding?

Eerder deze maand werd de Samsung Galaxy S21 serie geïntroduceerd. Het gaat opnieuw om drie smartphone modellen, waarvan de Galaxy S21 Ultra het nieuwe topmodel is. Deze mobiele telefoon is uitgerust met het beste van het beste, van een prachtig scherm tot een geavanceerd camerasysteem. In onze preview hebben we al een eerste indruk met jullie gedeeld, binnenkort zullen we ook een uitgebreide review publiceren.

In de tussentijd kunnen jullie bij AndroidWorld al uitgebreid over het nieuwe Ultra model lezen. Hoofdredactrice Claudia Rahanmetan heeft al geruime tijd met de Galaxy S21 Ultra 5G kunnen doorbrengen, in de uitgebreide recensie deelt ze haar ervaring met Samsung’s nieuwe topmodel.

Praktijktest Samsung Galaxy S21 Ultra

Claudia zegt in haar review: “Ik wil beginnen met de verpakking waar de S21 Ultra in zit, want die is in tegenstelling tot voorgaande jaren een stuk dunner. Dat komt omdat Samsung bij de Galaxy S21-reeks geen oplader en oordopjes meer meelevert, alleen een usb-c-kabel en een simpennetje. De oplader moet je zelf desgewenst aanschaffen. Samsung doet dit uit milieuoverwegingen en het doosje van de S21 is daarom ook kleiner dan van andere smartphones.”

De Samsung S21 Ultra heeft een groot 6,8-inch AMOLED display met een QHD+ resolutie en een adaptieve 120 Hertz refresh-rate. Er is een 40 megapixel selfiecamera voorhanden en op de achterzijde is een 108 megapixel quad-camera met dubbele telelens ingebouwd. Ook op accugebied stelt het Ultra model niet teleur, er is een grote 5.000 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 25W snelladen en 15W wireless charging.

Bijzonder is ook dat Samsung de Galaxy S21 Ultra compatibel heeft gemaakt met de S Pen, deze styluspen vormt al jaren het iconische kenmerk van de Galaxy Note serie. Over de S Pen support meldt Claudia het volgende: “Je kunt ook een bestaande S-Pen van een Galaxy Note of Galaxy Tab gebruiken. Gelukkig heb ik nog zo’n S Pen liggen en kunnen testen op de S21 Ultra. Je kunt bijvoorbeeld notities maken in combinatie met de vernieuwde Samsung Notes-app. Je kunt ook PDF’s importeren en hierop schrijven of tekenen.”

De Android 11 smartphone wordt aangedreven door de snelle 5nm Exynos 2100 chipset met geïntegreerde 5G modem. Er zijn drie geheugenvarianten beschikbaar, voor het instapmodel met 12GB RAM / 128GB ROM betaal je €1250. De adviesprijs van de 12GB / 256GB variant is vastgesteld op €1300 en ten slotte kun je de Samsung Galaxy S21 Ultra met 16GB / 512GB kopen voor €1430.

Wil je meer weten over alle positieve en negatieve punten van de Samsung S21 Ultra en of dit toestel een goede prijs/kwaliteit verhouding biedt? Lees dan de volledige review op AndroidWorld.