De Nubia RedMagic 2021 line-up bestaat uit drie modellen, waarvan de RedMagic 6 Pro het topmodel is. Is dit de ultieme gaming smartphone?

Nubia, een voormalige dochteronderneming van ZTE, introduceerde vorig jaar de RedMagic 5G gaming smartphone met cooling fan en 144 Hz display. Inmiddels heeft deze smartphone een opvolger, de RedMagic 6 is net als z’n voorganger een echte gaming telefoon, met de nodige verbeteringen. De refresh-rate is nog verder verhoogd en ook de ingebouwde cooling fan is verbeterd. Ditmaal heeft Nubia drie modellen uitgebracht, van goedkoop naar duur: de RedMagic 6R, de RedMagic 6 en tenslotte het topmodel, de RedMagic 6 Pro.

In deze publicatie focussen we ons hoofdzakelijk op het topmodel. De Nubia RedMagic 6 Pro is sinds halverwege april 2021 verkrijgbaar in Europa. De Android smartphone wordt aangedreven door de uiterst krachtige Snapdragon 888 chipset. Een ideale basis voor snelle en stabiele prestaties, bovendien beschikt deze SoC over een geïntegreerde 5G modem. Standaard wordt deze 5G gaming smartphone uitgerust met niet minder dan 16GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen (UFS 3.1).

Nubia RedMagic 6 Pro met verbeterde cooling fan

Het nieuwe vlaggenschip van Nubia beschikt over een 6,8-inch AMOLED display met een 2400×1080 pixel resolutie. De refresh-rate is nog verder verhoogd naar maar liefst 165 Hertz – oftewel het scherm wordt 165x per seconde ververst – met deze specificaties kun je elke actie game aan.

Om de gaming ervaring naar een nog hoger niveau te tillen is er haptische feedback toegevoegd aan de tweetal ingebouwde triggers. De schouderknoppen hebben een indrukwekkende touch sampling rate van 400Hz. Uiteraard is ook de Game Space weer aanwezig, waar je jouw spelcollectie kunt terugvinden en instellingen kunt wijzigen.

Daarnaast is ook de ingebouwde turbofan verbeterd, deze maakt maar liefst 20.000 omwentelingen per minuut en is geïnspireerd op de koeling van professionele gaming PC’s. Het nieuwe ICE 6.0 koelsysteem met ingebouwde turbo fan en Vapor Champer is nog beter in staat om de warme lucht af te voeren, waardoor je zonder problemen urenlang kunt blijven gamen. De echte hardcore gamer kan daarnaast investeren in een Dual Core Ice Dock accessoire met dual fan, die op de achterzijde van de smartphone bevestigt kan worden.

Verder is een drievoudige camera beschikbaar, bestaande uit een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel macro camera. Daarnaast is er een 8 megapixel front-camera ingebouwd. Ook op audiogebied zijn er vorderingen gemaakt, de 6 Pro is voorzien van DTS Ultra X Surround Sound technologie. Deze mobiele telefoon is tevens uitgerust met een 3.5mm koptelefoon aansluiting, om ook bedraad te kunnen genieten van audiofragmenten. De RedMagic 6 Pro biedt verder ondersteuning voor Bluetooth 5.1 en WiFi 6E technologie.

Gaming smartphone met grote accu capaciteit

De accu capaciteit is tevens verhoogd, de RedMagic 6 Pro wordt voorzien van een 5.050 mAh batterij, die ondersteuning biedt voor 66 Watt snelladen. Standaard wordt er overigens een 30 Watt Quick charger meegeleverd. Opladen gaat via de USB-C aansluiting. In de verkoopverpakking wordt verder een transparant telefoonhoesje meegeleverd, een datakabel, een sim-pinnetje en een handleiding. Het betreft een dual-sim telefoon.

De RedMagic 6 Pro gaming smartphone heeft een adviesprijs van €700 en is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur ‘Moon Silver’. Zoek je een goedkoper alternatief? Dan kan de €600 kostende RedMagic 6 uitkomst bieden, dat toestel biedt in grote mate gelijke specificaties als het Pro model. Verschillen zitten hem in de chipset en de batterijcapaciteit / snellaad mogelijkheden. Zoek je een dunnere en lichtere telefoon ? Dan kan de recent geïntroduceerde RedMagic 6R een goed alternatief bieden. De nieuwe Nubia smartphones zijn te bestellen via de Europese website van het bedrijf.