Asus Zenfone 8 Flip met kantelbare camera Asus lanceert twee high-end Android smartphones in Nederland, de Zenfone 8 en Zenfone 8 Flip. Lees hier alles over beide nieuwe telefoonmodellen.

Asus heeft twee nieuwe high-end smartphones uitgebracht, de Zenfone 8 en de Zenfone 8 Flip. Laatstgenoemde beschikt over een Flip camera, oftewel een opklapbare camera waarmee je zowel selfies als reguliere foto- en video opnames kunt maken. Dit type camera gebruikt Asus al sinds de Zenfone 6 uit 2019, ditmaal herbergt het opklapbare camerasysteem drie lenzen waarvan de hoofdcamera een 64 megapixel Sony beeldsensor bevat. De nieuwe modellen kun je ook in Nederland kopen.

Asus smartphones zijn een tijdje uit de handel genomen in de Benelux. In 2019 verloor de Taiwanese fabrikant een belangrijke rechtszaak dat Philips had aangespannen aangaande een octrooi rond HSUPA (uploaden via 3G). Hiervoor had Asus geen licentie afgenomen. Zodoende werd Asus gedwongen om de verkoop van smartphones in Nederland, België en Luxemburg te stoppen.

Inmiddels is de verkoop weer opgestart, dat begon eerder dit jaar met de ROG Phone 5 gaming smartphone. Ook de nieuwe Zenfone 8 serie zal gewoon in ons land verkrijgbaar zijn. De nieuwe Asus smartphones worden aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 888 SoC met geïntegreerde 5G modem. Overige specificaties verschillen van elkaar, we lopen beide modellen één voor één na.

Asus Zenfone 8 compacte smartphone met helder AMOLED display

De Zenfone 8 is het meest compacte model, dit toestel beschikt over een 5,9-inch AMOLED display van Samsung makelij. Het scherm is geoptimaliseerd voor gebruik met één hand en heeft een Full HD+ resolutie met een piekhelderheid van 1100 nits. Ook wordt de 120Hz refresh-rate ondersteunt, evenals HDR 10+. Dankzij de toepassing van Corning Gorilla Glass Victus wordt het scherm tevens optimaal beschermt tegen krassen en stoten.

Er is een 12 megapixel punch-hole selfiecamera ingebouwd. Op de achterzijde is een dubbele camera geplaatst. Een 64 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera, beide sensoren zijn van Sony makelij. Video’s kunnen in een adembenemende 8K resolutie worden vastgelegd. De Asus Zenfone 8 wordt verder uitgerust met dual stereo speakers met Dirac HD Sound technologie. Ook beschikt het toestel over een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Er is een 4.000 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor Quick Charge 4.0. Opladen gaat via de USB-C aansluiting, er wordt standaard een 30W oplader meegeleverd. Ook vind je in de verkoopverpakking een protective case, om de telefoon optimaal te kunnen beschermen.

De Asus Zenfone 8 draait op het Android 11 besturingssysteem. De waterdichte smartphone (IP68 certificering) is verkrijgbaar in drie kleuren: Obsidian Black, Horizon Silver en Moonlight White. De adviesprijs voor een simlockvrij los toestel is vastgesteld op €680, hiervoor ontvang je de variant met 8GB RAM / 128GB ROM. De duurste variant, met 16GB/256GB geheugen kost €810. Het toestel wordt geleverd met twee jaar garantie en is per direct verkrijgbaar.

Asus Zenfone 8 Flip met draaibare triple-camera

De Flip is gericht op fotografie. Dankzij de kantelbare camera kun je met deze smartphone extra mooie selfies maken. Bovendien hoeft er geen separate front-camera geïntegreerd te worden, waardoor een stijlvol full-screen ontwerp gecreëerd kan worden. Dit model is ook een stukje groter.

De Zenfone 8 Flip wordt uitgerust met een 6,67-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie, een piekhelderheid van 1000 nits en een 90Hz verversingssnelheid. Het scherm van de standaard Zenfone 8 is iets helderder en mooier. Ook is er een iets oudere screen protector gebruikt; Gorilla Glass 6. Desalniettemin zal ook dit AMOLED scherm een prettige kijkervaring bieden.

De focus ligt bij dit model op de fotografie. Er is een 64 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 8 megapixel telecamera ingebouwd. Laatstgenoemde maakt 3x optische zoom en 12x digitale zoom mogelijk. Ook deze smartphone is in staat om 8K video’s vast te leggen @ 30fps.

De Asus Zenfone 8 Flip is voorzien van dual stereo speakers met Dirac HD Sound. Daarnaast zijn er drie microfoons ingebouwd. Verder is deze high-end telefoon uitgerust met Face Recognition technologie en een in-display vingerafdruksensor.

Het grotere display en het kantelbare camerasysteem vragen ook om een grotere accu. Asus heeft de nieuwe Flip dan ook uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Net als bij het standaard model wordt er een 30 Watt lader meegeleverd in de verkoopverpakking.

De Zenfone 8 Flip is verkrijgbaar in de kleuren Glacier Silver en Galactic Black. De adviesprijs voor een los toestel is vastgesteld op €800, hiervoor ontvang je het model met 8GB RAM / 128GB ROM. Ook bij deze mobiele telefoon is het mogelijk om het geheugen uit te breiden door een microSD geheugenkaartje te gebruiken.