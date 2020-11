De voordelen van een slimme koelkast Slimme koelkasten zijn populair, maar wat kun je precies met een koelkast die verbonden is met het internet? Lees hier meer over de mogelijkheden!

Het gebruik van smart apparaten binnenshuis is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van slimme lampen, een slimme thermostaat of een slimme deurbel. Ook onze huishoudelijke apparatuur wordt steeds slimmer, zo hebben alle gerenommeerde fabrikanten inmiddels een smart koelkast in het assortiment. Deze zogenaamde smart devices kun je verbinden met het internet, waardoor deze op afstand te bedienen zijn. In deze publicatie duiken we dieper in de wereld van smart koelkasten; Wat kun je met een slimme koelkast?

Deze nieuwe type koelkasten kunnen jouw leven makkelijker maken. Zo zijn de meeste van ons weleens in de situatie gekomen dat je in de supermarkt staat en eigenlijk niet meer zo goed weet wat er nog in de koelkast ligt. Of een ander probleem waar velen van ons wel eens tegen aan lopen; voedsel dat tegen de datum aanloopt, doordat het te lang in de onderste lade heeft gelegen. Voor dit soort euvels biedt een smart koelkast uitkomst.

Wat kun je met een smart koelkast?

Via de smartphone kun je zien wat er bij jou in de koelkast ligt. Zo kun je zelfs in de supermarkt nog even snel bekijken wat je thuis hebt staan. Dit is mogelijk doordat de smart koelkast voorzien wordt van een camera. Je dient hiervoor alleen de bijbehorende app te downloaden op je smartphone, iedere fabrikant heeft z’n eigen smart app – denk bijvoorbeeld aan de Samsung SmartThings app of de LG ThinQ app.

Zodra je de voedingsmiddelen in huis hebt gehaald kun je deze registreren, met de houdbaarheidsdatum. Zo hoef je nooit meer in de gaten te houden of deze al tegen de datum aanlopen, dat doet de koelkast namelijk voor je. Indien nodig ontvang je een berichtje op je telefoon, daarmee maak je definitief een einde aan al dat verspilde voedsel.

Ook ontvang je automatisch een berichtje als je de koelkastdeur per ongeluk open hebt laten staan. Ideaal, want hiermee kun je voorkomen dat je er pas na een lange dag werken achter komt dat de koelkastdeur de hele dag heeft opengestaan, met alle gevolgen van dien.

Maar een smart koelkast heeft nog meer te bieden. Je kunt bijvoorbeeld ook recepten opzoeken via de touchscreen op de koelkastdeur. Handig, want zo kun je ingrediënten die je reeds in huis hebt combineren tot een heerlijk gerecht. Houdt je ervan om tijdens het koken een lekker muziekje op te zetten? De slimme koelkast beschikt ook over ingebouwde boxen, zo kun je zelfs jouw Spotify play-list afspelen via de speakers van je koelkast.

Dankzij de ondersteuning voor spraakbediening is het ook mogelijk om tegen je koelkast te praten. Ook kun je bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maken op de koelkastdeur of een digitaal berichtje achterlaten aan je huisgenoten. En mocht je op vakantie gaan, dan kun je de Vacation Mode inschakelen, hiermee kun je een hoop energie besparen. De mogelijkheden en voordelen zijn werkelijk eindeloos!

Hoewel de prijs van een slimme koelkast doorgaans iets hoger ligt dan die van standaard koelkasten, biedt zo’n smart apparaat ook een hoop voordelen. Wordt jouw volgende koelkast ook smart?