Samsung Display maakt nieuw scherm voor Galaxy telefoons Samsung Display legt telefoon ontwerp vast met bijzonder scherm dat aan 4 zijden is afgerond. Is dit een toekomstige Samsung Galaxy S-serie smartphone?

De afgelopen jaren zien we binnen de smartphonebranche een duidelijke trend van telefoons met een groot display. Het schermformaat neemt niet alleen toe, in toenemende mate wordt er ook gebruik gemaakt van een ‘edge display’, waarbij de schermranden mooi rond zijn vormgegeven. Waar gaat dit in de toekomst naartoe? Hoe zien onze mobiele telefoons er over enkele jaren uit?

Een nieuw patent van Samsung Display geeft ons mogelijk meer inzicht. De Koreaanse fabrikant overweegt namelijk om alle vier de schermranden af te ronden, dus ook de boven- en onderzijde. In de hoeken blijft de metalen frame constructie bestaan, wat de algehele stevigheid ten goede moet komen.

Samsung Galaxy telefoon met afgerond scherm

Het design patent werd in juli 2019 aangevraagd door Samsung Display in China bij het CNIPA (Chinese National Intellectual Property Administration). De publicatie vond plaats op 24 maart 2020, waarna het octrooi ook in de Global Design Database van de WIPO (World Intellectual Property Office) is opgenomen. Enkele maanden eerder werd hetzelfde ontwerp ook al vastgelegd in thuisland Korea.

Er zijn een zevental patentafbeeldingen beschikbaar en een summiere omschrijving. Om een beter gevoel te krijgen bij het gepatenteerde design heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, voor LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt aan de hand van de patent tekeningen.

Uit de afbeeldingen valt op te maken dat deze Samsung smartphone over een randloos ontwerp beschikt. Het scherm loopt prachtig door naar de zijkant – tot halverwege het frame. Dit geldt zowel voor de linker- als rechterzijde, maar ook voor de boven- als onderzijde. Hierdoor ontstaat een symmetrisch ontwerp met een futuristische uitstraling.

Het is niet voor het eerst dat Samsung een dergelijk telefoon design vastlegt. Afgelopen jaar heeft LetsGoDigital meermaals gerapporteerd over een Samsung smartphone met een 3D curved display dat aan vier zijdes is afgerond. Ditmaal zien we echter een duidelijk verschil.

De Koreaanse fabrikant heeft er bij het vernieuwde ontwerp voor gekozen om in de hoeken geen scherm toe te passen. In plaats daarvan wordt het metalen frame doorgetrokken. Hierdoor zal het toestel hoogstwaarschijnlijk beter bestand zijn tegen stoten en vallen. Ten slotte vallen onze mobieltjes regelmatig op één van de hoeken kapot. Door in de hoeken te kiezen voor een metalen constructie kan valschade beperkt worden. Mogelijk is het ook makkelijker en/of goedkoper te verwezenlijken.

Afgelopen jaar hebben verschillende smartphonefabrikanten een model uitgebracht met een zogenaamd ‘waterfall display’, waarbij het scherm onder een hoek van 90˚ is afgerond. Vooralsnog geldt dit alleen voor de zijkanten. Aan de boven- en onderzijde zien we doorgaans nog altijd een smalle framerand. Dit lijkt in de toekomst te gaan veranderen.

De thuisknop is enkele jaren geleden al verdwenen. Ook voor de selfiecamera zijn er in de tussentijd verschillende nieuwe oplossingen bedacht, denk aan een pop-up camera of een hole-punch camera. Volgend jaar worden de eerste mobiele telefoons verwacht waarbij de selfiecamera onder het scherm geïmplementeerd wordt – net zoals we tegenwoordig vaak zien gebeuren met de vingerafdruksensor.

Zodra de selfiecamera achter de display verwerkt kan worden zou het gepatenteerde telefoonontwerp wel eens werkelijkheid kunnen worden. Het is een elegant en bijzonder strak ontwerp dat geheel symmetrisch is vormgegeven.

Aangezien het design is vastgelegd door de display divisie van Samsung is er nog geen rekening houden met extra componenten zoals een USB-C aansluiting, knoppen en een camerasysteem aan de achterzijde. Als het scherm eenmaal toepasbaar is zal Samsung Electronics zich gaan buigen over de verdere vormgeving van dit mobiele apparaat.

Samsung Galaxy S-serie smartphones

Mogelijk kijken we hier naar een toekomstige Samsung Galaxy S telefoon. Ten slotte worden de S-serie modellen al jaren voorzien van ronde randen, wat je bij dit toestel ook duidelijk ziet. Dit jaar werd de Galaxy S20 geïntroduceerd. Komend jaar wordt de Galaxy S21 verwacht, vermoedelijk is het nog te vroeg om dit ontwerp dan al toe te passen, maar wie weet, wellicht kijken we hier wel naar de Galaxy S22. De tijd zal het moeten uitwijzen, de kans is echter groot dat we in de toekomst vaker dit soort modellen zullen tegenkomen.

Bekijk hier het patent van de Samsung Galaxy smartphone.

