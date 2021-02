Samsung Galaxy F62 smartphone met 7000 mAh batterij Samsung brengt tweede Galaxy F-serie smartphone uit. De Samsung F62 is een betaalbare smartphone met krachtige processor, grote batterij en quad-camera.

In oktober vorig jaar werd de Samsung Galaxy F-serie geïntroduceerd in India. Binnen deze nieuwe modellenreeks worden mid-range telefoons geplaatst die bedoelt zijn voor jongeren, zodoende dat deze smartphone modellen ook uitsluitend online via het Indiaase e-commerce platform Flipkart verkocht worden. Na de introductie van de Galaxy F41 is deze week het tweede model binnen de F-serie aangekondigd. De Galaxy F62 zal tevens uitsluitend via Flipkart verkocht worden, ditmaal gaat het echter om een wereldwijd debuut.

Het nieuwe smartphone model ziet er stijlvol uit en is bovendien uitgerust met een snelle processor, een erg grote batterij en een viervoudige camera. Dit zijn één voor één functies die de jonge Gen Z en Gen Y (Millenials) zeker kunnen waarderen.

Belangrijkste kenmerken van de Samsung F62

De Samsung Galaxy F62 is een moderne smartphone om te zien. Het toestel is uitgerust met een 6,7-inch FHD+ AMOLED display en heeft smalle schermranden, waardoor een relatief grote screen-to-body ratio gerealiseerd is. Centraal bovenin het scherm is een gaatje gemaakt, waar de 32 megapixel selfiecamera achter schuil gaat. Het scherm wordt beschermt middels een Corning Gorilla Glass 3 screen protector. Verder is de vingerafdruksensor in de aan-/uitknop verwerkt.

De Samsung F62 wordt aangedreven door de 7nm Exynos 9825 chipset. Deze processor werd ook ingezet voor de high-end Galaxy Note 10 uit 2019. Deze SoC levert niet alleen razendsnelle prestaties, maar is ook extra energiezuinig. Zodoende kunnen gebruikers optimaal genieten van alle functies die de smartphone te bieden heeft. Ongeacht of je even je social kanalen wilt updaten of gewoon lekker wilt gamen.

De smartphone wordt voorzien van 6GB / 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Ook is het mogelijk om een microSD kaartje te gebruiken om het geheugen uit te breiden. Samsung heeft de Galaxy F62 ook voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting.

Aan de onderzijde is ook de USB-C aansluiting geplaatst, om de smartphone op te kunnen laden. De Samsung F62 is voorzien van een bijzonder grote accu met een capaciteit van maar liefst 7.000 mAh. Dankzij de ondersteuning voor 25 Watt snelladen kun je deze mobiele telefoon ook weer lekker snel opladen.

Galaxy F62 met quad-camera

De achterzijde wordt gedomineerd door een viervoudig camerasysteem. Het gaat om een 64 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 5 megapixel macro camera en ten slotte een 5 megapixel dieptecamera. Het betreft een vierkante cameramodule, waarbij de flitser direct onder het cameraeiland is geplaatst.

Het is een veelzijdig camerasysteem, dat uitkomst biedt in tal van opname situaties. Er zijn verschillende intelligente functies toegevoegd, waaronder ‘Single Take’. Zodra je op de ontspanknop drukt worden er gedurende maximaal 15 seconde meerdere foto’s en video’s genomen. Deze functie debuteerde afgelopen jaar in de Galaxy S20 serie. Video’s kun je met deze Android 11 smartphone maken in 4K resolutie.

Samsung smartphone kopen via Flipkart

Het tweede Galaxy F-serie model gaat op 22 februari 2021 in de verkoop via de website van Flipkart. Hoewel Samsung op haar website melding maakt van een wereldwijd debuut zijn er vooralsnog alleen Indiase prijzen bekend gemaakt. Het is vooralsnog onbekend wat de eventuele verzendkosten en andere meerkosten zullen zijn, zoals BTW.

De Samsung Galaxy F62 is verkrijgbaar in drie kleuren: Laser Grey, Laser Blue en Laser Green. Voor het 6GB/128GB model is de prijs vastgesteld op 24000 INR, omgerekend zo’n €270. Voor 8GB/128GB betaal je 26000 INR, wat omgerekend neerkomt op zo’n €295.

Klanten van Flipkart kunnen ook gebruik maken van het Smart Upgrade programma. Bij aanschaf hoef je dan slechts 70% van de kosten te betalen. Na één jaar bepaal je vervolgens of je het toestel wilt omruilen voor een nieuw model, die je dan ook weer tegen korting kunt kopen, of dat je de resterende 30% betaalt en het oude model behoudt.